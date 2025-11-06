Samanyolu Haber /Gündem / Onur Air resmen iflas etti /06 Kasım 2025 21:15

Onur Air resmen iflas etti

Bir dönemin popüler havayolu şirketi Onur Air resmen iflas etti. 90 milyondan fazla yolcu taşıyan dev havayolu şirketinin tasfiye süreci başladı.

SHABER3.COM

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022 yılından bu yana faaliyet göstermeyen Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. Karar, 5 Kasım 2025 tarihinde alındı.

1992 yılında kurulan ve Türkiye’nin önemli özel havayolu şirketlerinden biri olan Onur Air’in iflas kararıyla birlikte hukuki tasfiye süreci de resmen başlamış oldu. Mahkeme, şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdi.

SON 5 YIL İNCELEMEYE ALINDI

Evrensel’de yer alan habere göre, Mahkeme yalnızca şirketin kapanması değil, son 5 yıla ait tüm finansal işlemlerin incelenmesi de karara bağlandı.

İflas idaresine verilen talimatlar kapsamında:

– Şirkete ait tüm taşınmazlara “iflas şerhi” konulacak.

– Şirket üzerindeki tüm ipotek ve haciz işlemleri detaylı olarak raporlanacak.

– En kritik madde olarak, son 5 yıl içinde devredilen tüm taşınmazlar tek tek incelenecek.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI ÖDEMEDİ

Onur Air, 2020 yılından itibaren çalışan maaşlarını ödemekte zorlanmaya başlamıştı.

14 Ekim 2024’te ise şirketin yaklaşık 1800 çalışanın maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemediği ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından uzun süredir uçuş yapmayan şirketin iflası, Türk sivil havacılığında bir dönemin sonu olarak değerlendirildi.

90 MİLYON YOLCU TAŞIDI 

Onur air Türkiye’de iç hat hava taşımacılığının 2003 yılında özel sektöre de açılmasının ardından iç hatlarda uçuşlara başlayan ilk özel havayolu şirketi olmuştu.

Düşük maliyetli hava taşımacılığına yönelik tüketici talebinin etkisi ve tarifeli/tarifesiz uçuşlar düzenlenen üslerin açılmasıyla adından söz ettiren şirket 29 uçaklık filosuyla faaliyet gösteriyordu.

İç hatlarda 14 önemli noktaya, dış hatlarda ise 25 ülkede 120' yi aşkın noktaya uçuş düzenleyen Onur Air, kuruluşudna bu yana 90 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.

LİSANSI İPTAL EDİLDİ

2020’de başlayan pandemi sürecinde ciddi mali sıkıntılar yaşamaya başlayan şirket, uçuşlarını giderek azaltmıştı. 2022’nin başlarında ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Onur Air’in faaliyet lisansını askıya aldı.

Bu kararın ardından şirketin tüm uçuş operasyonları 2022 yılında tamamen durduruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Onur Air resmen iflas etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:20