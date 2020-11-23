Onur Akın virüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Akın, ''Sevgili dostlar,5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir'' ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Onur Akın, tedavisinin hastanede devam edeceğini belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Akın'ın, açıklamaları şöyle:
''Sevgili dostlar,5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir... Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere"