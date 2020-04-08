OPCW saldırılardan Esad'ı sorumlu tuttu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye rejiminin 2017 yılında kimyasal silah kullandığını tespit ettiklerini açıkladı.Çarşamba günü örgütün Lahey'deki merkezinden yapılan açıklamada, Mart 2017'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın emriyle düzenlenen üç saldırıda sarin ve klorin kullanıldığına ilişkin yeterli delil mevcut olduğu belirtildi.





OPCW İnceleme Komisyonu'nun sözkonusu saldırılarla ilgili yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını Komisyon Koordinatörü Santiago Onate-Laborde duyurdu. Onate-Laborde, "faillerin Latamne'de 24 Mart 2017 tarihinde sarin ve 25 Mart 2017'de klorini kimyasal silah olarak kullandığı" ve sözkonusu maddelerin "Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu" sonucuna vardıklarını kaydetti. "Bu tür stratejik saldırılar yalnızca Suriye ordusunun üst düzey komuta düzleminin emriyle düzenlenmiş olabilir" diye konuşan Onate-Laborde, Latamne'deki üç saldırıdan en az 100 kişinin etkilenmiş olduğunu kaydetti.





Batılı ülkeler, Suriyeli muhalifler ve insan hakları örgütleri daha önce Esad yönetimine birden çok kimyasal saldırı suçlaması yöneltmiş ve Esad'ın bu saldırılar nedeniyle binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu dile getirmişti. Suriye ve Suriye'nin en önemli müttefiki Rusya da tüm bu iddiaları reddetmişti. 2018 yılında OPCW'ye üye devletler, Rusya ve Suriye'nin karşı çıkmasına rağmen, Suriye'deki zehirli gaz saldırılarını araştırmak üzere bir inceleme komisyonu kurulmasını kararlaştırmıştı.