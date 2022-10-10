Samanyolu Haber /Ekonomi / “OPEC’in kararı küresel ekonomiye zarar verecek” /10 Ekim 2022 10:05

“OPEC’in kararı küresel ekonomiye zarar verecek”

Amerika Maliye Bakanı Jenet Yellen, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC’in petrol üretimini kısma kararının küresel ekonomiye özellikle de gelişmekte olan ülkelere zarar vereceğini söyledi.

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OPEC’in kararını mantıksız ve faydasız olarak niteleyen Yellen kendisine göre kararın karşılaşılan koşullar göz önüne alındığında uygun olmadığını vurguladı.

Yellen bu açıklamaları Financial Times gazetesine yaptı.

Maliye Bakanı, “Gelişmekte olan ülkeler ve karşılaştıkları problemler için endişeliyiz” ifadesini kullandı.

Petrol ihraç eden ve OPEC’e üye olan 13 ülkeyle aralarında Rusya’nın da bulunduğu üye olmayan 11 ülke geçen Çarşamba aldıkları kararla Kasım ayından itibaren günde 2 milyon varil üretim kesintisine gitme kararı almıştı.


Yellen, OPEC kararına karşı Amerika’nın nasıl adımlar atabileceği konusunda bir bilgi paylaşmadı ama bazı Kongre üyeleri Amerika-Suudi Arabistan askeri iş birliğinde değişikliğe gidilmesi önerisini dile getirdi.

Maliye Bakanı, Başkan Joe Biden’ın yakıt fiyatlarını düşürmek için bütün mümkün seçenekleri uzun süredir incelediğini belirtmekle yetindi.

Yellen, yakıt fiyatlarını düşük tutmanın özellikle yüksek enerji fiyatlarından acı çeken gelişmekte olan ülkeler için yardımcı olduğunu kaydetti.

Jenet Yellen, Amerika’nın müttefiklerinin Ukrayna’ya mali yardımı arttıracağını umduğunu da söyledi.
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