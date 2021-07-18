Samanyolu Haber /Ekonomi / OPEC+ petrolde arz artışı için anlaştı /18 Temmuz 2021 18:12

OPEC+ petrolde arz artışı için anlaştı

OPEC+ ülkeleri Ağustos'tan itibaren her ay günlük ortalama üretimi 400 bin varil artırmak üzere anlaştı.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrolde kademeli üretim artışı konusunda anlaştı.

SHABER3.COM

Buna göre, Ağustos ayından itibaren her ay günlük petrol üretimi toplamda 400 bin varil artacak.

ARZ SORUNU VAR

Arzın artan talebi karşılamaması nedeniyle petrol fiyatının önümüzdeki aylarda 100 doları aşabileceği tahminleri yapılıyordu. OPEC+ tarafından alınan üretim artışı kararı, petrolde arz sorununu hafifletecek.

Geçen yıl nisan ayında pandemi etkisiyle 20 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bugün 73,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uzlaşmazlık, daha önceki toplantılarda anlaşmayı engellemişti. BAE'nin üretim kotası artırıldı.

OPEC+ ülkeleri, geçen yıl pandemi sırasında talep ve fiyat düşüşü nedeniyle sert arz kesintisine gitmişti. Küresel ekonomi toparlanırken, petrol talebi ve fiyatı da arttı. OPEC+ ülkeleri de arzı kademeli olarak artırıyor.

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