OPEC, üretimi kısıyor fiyatlar fırlayabilir!..

VOA'nıngöre, Kaynak, OPEC+ ülkelerinin kendi kararlarını alarak petrol üretiminde ilave kesintiler yapabileceğini kaydetti. Bu kararlar, örgütün 2020 yılından bu yana üretimde en büyük kesintiye gitmesi anlamına geliyor.OPEC+ yetkilileri, 5 Ekim'de, 2020 yılının Mart ayından bu yana ilk kez yüz yüze Viyana'da biraraya gelecek. Petrol fiyatlarının düşmesi ve piyasalardaki aşırı çalkalanma üzerine OPEC+'nın bir numaralı üreticisi Suudi Arabistan, örgütün üretimde kesintiye gidebileceği sinyalini vermişti.OPEC+, 2020 yılında gittiği rekor miktardaki kesinti sonrasında petrol üretimini kademeli olarak arttırıyordu.Ancak son aylarda fiyatı varil başına 120 dolara kadar yükselen petrol fiyatları, varil başına 90 doların altına düştü. Fiyattaki düşüş, küresel ekonomiye ilişkin korkuları ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını arttırmasından sonra doların değerinin yükselmesini izliyor.COVID-19 pandemisinin petrole olan talebi azaltması üzerine OPEC+, 2020 yılı Nisan ayında küresel arzın yüzde 10'una denk gelecek şekilde üretimi günde 10 milyon varil azaltma kararı almıştı.OPEC+ kaynağı, 5 Ekim'de yapılacak toplantının 2020 yılı Nisan ayındaki toplantı kadar önemli olabileceğini söyledi.Petrol üretiminde yapılacak ciddi bir kesintinin Amerika'dan tepki görmesi bekleniyor. Amerika, petrol fiyatlarının düşmesi ve Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın petrol gelirinin azalması için Suudi Arabistan'a üretimi arttırması konusunda baskı yapıyordu.Suudi Arabistan, Moskova'nın Ukrayna'ya savaş açmasını kınamadı.Geçen hafta Rusya'ya yakın bir kaynak, Moskova'nın OPEC+'nın hedef üretimi günde 1 milyon varil, yani küresel arzın yüzde 1'i oranında kestiğini görmek isteyeceğini söyledi.Kaynaklar, dün, kesintinin günde 1 milyon varili aşabileceğini belirtti.Bugünse bir OPEC kaynağı, üye ülkelerin ilave kesintiler konusunda kendi kararlarını verebileceğini kaydetti.Suudi Arabistan ya da OPEC üyesi Körfez ülkelerinin hangi seviyede kesintiye gidecekleri net değil.