OpenAI CEO'sundan acı itiraf

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren şirket.



Şirketin CEO’su Sam Altman Senato komisyonunda senatörlerin sorularını yanıtladı. “Model geliştiren şirketler kapsamında kurallara, rehberliğe ihtiyacımız var” diyen Altman, bu konuda kaygılı olduğunu belirtti.



Altman, yapay zeka artan şekilde güçlendikçe sektörün devlet tarafından düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.



Sam Altman ve oturuma katılan diğer konuşmacılar sektörün geleceği için düzenlemenin hayati önemde olduğunu kaydetti.



Kongre’de ilk kez konuşan Altman, genelde ABD'nin yapay zeka modelleri geliştirenler için ruhsat ve test gereksinimlerini değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Amerika’da siyasiler yapay zekanın muhtemel tehlikeleri konusunda yanıtlar bulmaya çalışırken 2024 seçimleri için endişelerini de dile getiriyor.



Altman da yapay zekanın kullanılarak seçime müdahale edilmesinin önemli bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Sam Altman bununla birlikte yapay zekanın iklim değişikliği ve kanser gibi insanlığın en büyük zorluklarını çözme potansiyeline de sahip olduğunu kaydetti.



Yapay zeka konusundaki gelişmelerin iş gücünü önemli oranda etkileyeceğini vurgulayan Altman, bununla birlikte şu andaki modellerin sadece araç olduğunu, bir yaratık olmadığını sözlerine ekledi.