Samanyolu Haber /Teknoloji / OpenAI’dan DeepSeek atağı: 'O3-mini' piyasaya sürdü /01 Şubat 2025 17:23

OpenAI’dan DeepSeek atağı: 'O3-mini' piyasaya sürdü

DeepSeek'e yanıt veren OpenAI, web arama ve şeffaf düşünce süreci özellikleri bulunan o3-mini piyasaya sürdü. o3-mini'den ücretsiz kullanıcılar da yararlanacak.

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Çinlilerin geliştirdiği ve ücretsiz olarak piyasaya sürdüğü DeepSeek’e OpenAI’den yanıt geldi. Web arama ve şeffaf düşünce süreci özellikleriyle önplana çıkan o3-mini’yi tanıtan OpenAI, bunu ücretsiz kullanıcılarına da sundu.

Sam Altman Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla teknoloji dünyasını yeniden sarsacak bir haberi duyurdu. Artık ChatGPT kullanıcıları ve API entegrasyonunu kullanan geliştiriciler, yepyeni model o3-mini ile tanışabilecek. o3-mini, adeta zekâ ve hızın kusursuz bir sentezini sunuyor. Model, klasik yapay zekâ uygulamalarının ötesine geçerek; web arama yeteneğiyle, anında güncel bilgiye erişim sağlarken, “reason” butonuna tıklanıldığında düşünce sürecini kullanıcıya şeffaf bir şekilde gösteriyor. Bu sayede, kullanıcılar modelin nasıl düşündüğünü de yakından gözlemleyebilecek.

‘Bu Avantajlardan Herkes Faydalanabilecek’

Sam Altman’ın belirttiğine göre, o3-mini ücretsiz katman kullanıcıları için de erişilebilir durumda. Bu strateji, teknolojinin geniş kitlelere yayılmasını sağlarken, yenilikçi yapay zekâ deneyimlerini herkese sunma amacını da destekliyor. “Artık herkes, ileri teknolojinin sunduğu avantajlardan faydalanabilecek” diyen Altman, bu yaklaşımın yapay zekâ kullanımını demokratikleştireceğini öne sürdü.

Daha Yoğun Ve Derinlemesine İşlem Gücü

Karar’dan Berfu Kargı’nın haberine göre ChatGPT Plus abonelerine özel sunulan o3-mini-high versiyonu, modelin “düşünme gücünü” bir üst seviyeye taşıyor. Daha yoğun ve derinlemesine işlem gücüyle donatılan bu versiyon, kullanıcılara daha tutarlı, detaylı ve kaliteli yanıtlar vermeyi hedefliyor. Altman, “o3-mini-high, yapay zekânın sınırlarını zorlayan bir adım olacak” ifadeleriyle, premium kullanıcı deneyimini zenginleştireceğine inandığını belirtti.
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