Samanyolu Haber /Teknoloji / OpenAI, yeni yapay zeka modelini duyurdu /15 Nisan 2025 09:44

OpenAI, yeni yapay zeka modelini duyurdu

OpenAI, GPT-4.1 isminin verildiği yeni yapay zeka modelini tanıttı.

SHABER3.COM

ChatGPT ile gündemden düşmeyen OpenAI, GPT-4.1 modelini tanıttı. Bu yeni yapay zeka modeli, GPT-4o'nun üzerine konumlandırılıyor ve daha yetenekli. Buna göre metin tabanlı komutların yanı sıra ses ve görsel algılama yeteneği de artırıldı. 

Bu yeni GPT-4.1 modeli de diğer OpenAI yapay zeka modelleri gibi üçe ayrılıyor.

Ana versiyona ek olarak daha küçük boyutla olan versiyon Mini ve bununla birlikte Nano sürümleriyle karşımıza çıkıyor.

Şirket, GPT-4.1 Nano modelini şimdiye kadar sunulan en küçük, en hızlı ve en ucuz model olarak konumlandırdı. 

Şirketin CEO'su Sam Altman ise GPT-4.1 modellerinin yalnızca API temelli olarak sunulacağını belirtti.
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