OpenAI, yeni yapay zeka modelini duyurdu

ChatGPT ile gündemden düşmeyen OpenAI, GPT-4.1 modelini tanıttı. Bu yeni yapay zeka modeli, GPT-4o'nun üzerine konumlandırılıyor ve daha yetenekli. Buna göre metin tabanlı komutların yanı sıra ses ve görsel algılama yeteneği de artırıldı.





Bu yeni GPT-4.1 modeli de diğer OpenAI yapay zeka modelleri gibi üçe ayrılıyor.





Ana versiyona ek olarak daha küçük boyutla olan versiyon Mini ve bununla birlikte Nano sürümleriyle karşımıza çıkıyor.





Şirket, GPT-4.1 Nano modelini şimdiye kadar sunulan en küçük, en hızlı ve en ucuz model olarak konumlandırdı.





Şirketin CEO'su Sam Altman ise GPT-4.1 modellerinin yalnızca API temelli olarak sunulacağını belirtti.