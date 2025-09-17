OpenAI'dan ilginç bilgi: ChatGPT'yi en çok hangi amaçla, kim kullanılıyor?

BÜYÜK BÖLÜMÜ İŞ DIŞI KULLANIYOR
Verilere göre, kullanıcıların yüzde 49’u ChatGPT’yi soru sormak ve bilgi almak amacıyla kullanıyor.
E-posta yazmak, kodlama yapmak veya oyun oynamak gibi daha yaratıcı ve teknik kullanımlar ise ikinci planda kalıyor.
Raporda, ChatGPT’nin kullanımının yüzde 70’inden fazlasının iş dışı, yani kişisel amaçlı olduğu belirtildi.
KADIN KULLANICILARDA HIZLI ARTIŞ
ChatGPT’nin ilk dönem kullanıcılarının büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu. Ancak Haziran 2025 itibarıyla bu tablo tamamen değişti.
Artık ChatGPT’yi kullananların çoğunluğunun ismi kadınlara ait. Araştırmacılar bu durumu “dramatik bir değişim” olarak tanımlıyor.