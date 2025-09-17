Samanyolu Haber /Gündem / OpenAI'dan ilginç bilgi: ChatGPT'yi en çok hangi amaçla, kim kullanılıyor? /17 Eylül 2025 15:19

OpenAI'dan ilginç bilgi: ChatGPT'yi en çok hangi amaçla, kim kullanılıyor?

OpenAI bugüne kadarki en kapsamlı kullanıcı verilerini paylaştı. Sonuçlara göre kullanıcıların çoğu ChatGPT’yi soru sormak ve tavsiye almak için kullanıyor.

SHABER3.COM

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının platformu en çok nasıl kullandığını ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı. ABD merkezli Ulusal Ekonomi Araştırma Bürosu iş birliğiyle hazırlanan çalışma, ChatGPT’nin piyasaya ilk çıktığı Kasım 2022’den bu yana elde edilen milyonlarca kullanıcı verisine dayanıyor ve bugüne kadar yapılmış en büyük analizlerden biri olma özelliği taşıyor.

BÜYÜK BÖLÜMÜ İŞ DIŞI KULLANIYOR

Verilere göre, kullanıcıların yüzde 49’u ChatGPT’yi soru sormak ve bilgi almak amacıyla kullanıyor.

E-posta yazmak, kodlama yapmak veya oyun oynamak gibi daha yaratıcı ve teknik kullanımlar ise ikinci planda kalıyor.

Raporda, ChatGPT’nin kullanımının yüzde 70’inden fazlasının iş dışı, yani kişisel amaçlı olduğu belirtildi.

KADIN KULLANICILARDA HIZLI ARTIŞ

ChatGPT’nin ilk dönem kullanıcılarının büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu. Ancak Haziran 2025 itibarıyla bu tablo tamamen değişti. 

Artık ChatGPT’yi kullananların çoğunluğunun ismi kadınlara ait. Araştırmacılar bu durumu “dramatik bir değişim” olarak tanımlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OpenAI'dan ilginç bilgi: ChatGPT'yi en çok hangi amaçla,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:21