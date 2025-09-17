OpenAI'dan ilginç bilgi: ChatGPT'yi en çok hangi amaçla, kim kullanılıyor?





BÜYÜK BÖLÜMÜ İŞ DIŞI KULLANIYOR





KADIN KULLANICILARDA HIZLI ARTIŞ

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının platformu en çok nasıl kullandığını ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı. ABD merkezli Ulusal Ekonomi Araştırma Bürosu iş birliğiyle hazırlanan çalışma, ChatGPT’nin piyasaya ilk çıktığı Kasım 2022’den bu yana elde edilen milyonlarca kullanıcı verisine dayanıyor ve bugüne kadar yapılmış en büyük analizlerden biri olma özelliği taşıyor.Verilere göre, kullanıcıların yüzde 49’u ChatGPT’yi soru sormak ve bilgi almak amacıyla kullanıyor.E-posta yazmak, kodlama yapmak veya oyun oynamak gibi daha yaratıcı ve teknik kullanımlar ise ikinci planda kalıyor.Raporda, ChatGPT’nin kullanımının yüzde 70’inden fazlasının iş dışı, yani kişisel amaçlı olduğu belirtildi.ChatGPT’nin ilk dönem kullanıcılarının büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu. Ancak Haziran 2025 itibarıyla bu tablo tamamen değişti.Artık ChatGPT’yi kullananların çoğunluğunun ismi kadınlara ait. Araştırmacılar bu durumu “dramatik bir değişim” olarak tanımlıyor.