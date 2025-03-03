OpenAI'nin Yeni Modeli GPT-4.5 Beklentileri Karşılamadı mı?

Eleştiriler ve Tepkiler



Yapay zeka yazarı Gary Marcus, GPT-4.5'i "hiçburger" olarak nitelendirirken, adını açıklamak istemeyen bir başka araştırmacı modeli "limon" olarak tanımladı. Modelin girdi maliyeti GPT-4.0'dan 30 kat, çıktı maliyeti ise 15 kat fazla. Buna rağmen, testlerde şirketin önceki modellerinden önemli ölçüde geride kaldı.



GPU Kıtlığı ve Dağıtım Sorunları



OpenAI CEO'su Sam Altman, ellerindeki GPU'ların tükendiğini ve bu nedenle dağıtımı kademeli olarak yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bu durum, OpenAI'ın yapay zeka dil modellerinin ne kadar yüklü miktarda donanıma ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.



Halüsinasyon Sorunu



Yeni model, sektördeki üretken dil modellerinin karşı karşıya olduğu halüsinasyon sorununu daha fazla yaşıyor. MIT Technology Review'a göre, model yüzde 37 oranında "uydurmasyon" bilgi veriyor.



Artıları ve Eksileri



OpenAI'ın kendi kıyaslamalarına göre, GPT-4.5 belirli alanlarda GPT-4o'ya göre bazı iyileştirmeler gösteriyor. Ancak, genel kullanıcı deneyiminde mütevazı iyileştirmeler dışında, modelin performansı beklentilerin altında kaldı.



Sonuç ve Gelecek Beklentileri



OpenAI araştırma bilimcisi Mia Glease, modelin sıcak, sezgisel ve doğal akan sohbetlere katılma yeteneğine sahip olduğunu belirtti. CEO Sam Altman ise, modelin farklı bir zeka türü olduğunu ve kullanıcıların bunu denemesi için heyecanlı olduğunu ifade etti.



Bu gelişmeler ışığında, OpenAI'nin GPT-4.5 modeli, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamış gibi görünüyor. Ancak, gelecekteki güncellemeler ve iyileştirmelerle bu durumun değişip değişmeyeceği merak konusu.