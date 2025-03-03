Samanyolu Haber /Teknoloji / OpenAI'nin Yeni Modeli GPT-4.5 Beklentileri Karşılamadı mı? /03 Mart 2025 09:30

OpenAI'nin Yeni Modeli GPT-4.5 Beklentileri Karşılamadı mı?

ABD'li yapay zeka firması OpenAI, kısa süre önce piyasaya sürdüğü son dil modeli ChatGPT-4.5'i "şimdiye kadarki en büyük ve en bilgili modelimiz" olarak tanıttı. Ancak bazı uzmanlar, modelin beklenen etkiyi yaratmadığını ve performansının maliyetine değmediğini savunuyor.

SHABER3.COM

Eleştiriler ve Tepkiler

Yapay zeka yazarı Gary Marcus, GPT-4.5'i "hiçburger" olarak nitelendirirken, adını açıklamak istemeyen bir başka araştırmacı modeli "limon" olarak tanımladı. Modelin girdi maliyeti GPT-4.0'dan 30 kat, çıktı maliyeti ise 15 kat fazla. Buna rağmen, testlerde şirketin önceki modellerinden önemli ölçüde geride kaldı.

GPU Kıtlığı ve Dağıtım Sorunları

OpenAI CEO'su Sam Altman, ellerindeki GPU'ların tükendiğini ve bu nedenle dağıtımı kademeli olarak yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bu durum, OpenAI'ın yapay zeka dil modellerinin ne kadar yüklü miktarda donanıma ihtiyaç duyduğunu gözler önüne seriyor.

Halüsinasyon Sorunu

Yeni model, sektördeki üretken dil modellerinin karşı karşıya olduğu halüsinasyon sorununu daha fazla yaşıyor. MIT Technology Review'a göre, model yüzde 37 oranında "uydurmasyon" bilgi veriyor.

Artıları ve Eksileri

OpenAI'ın kendi kıyaslamalarına göre, GPT-4.5 belirli alanlarda GPT-4o'ya göre bazı iyileştirmeler gösteriyor. Ancak, genel kullanıcı deneyiminde mütevazı iyileştirmeler dışında, modelin performansı beklentilerin altında kaldı.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

OpenAI araştırma bilimcisi Mia Glease, modelin sıcak, sezgisel ve doğal akan sohbetlere katılma yeteneğine sahip olduğunu belirtti. CEO Sam Altman ise, modelin farklı bir zeka türü olduğunu ve kullanıcıların bunu denemesi için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında, OpenAI'nin GPT-4.5 modeli, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamış gibi görünüyor. Ancak, gelecekteki güncellemeler ve iyileştirmelerle bu durumun değişip değişmeyeceği merak konusu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OpenAI'nin Yeni Modeli GPT-4.5 Beklentileri Karşılamadı mı? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:12:01