Samanyolu Haber /Gündem / O mesajlar operasyon hazırlığı mı? /28 Mayıs 2020 22:37

O mesajlar operasyon hazırlığı mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) önde gelen isimleri, imza attıkları hukuk ihlallerine karşı sessiz kalmayan nadir gazetelerden biri olan Yeni Asya'yı hedef tahtasına koydu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve yardımcısı Şamil Tayyar, Yeni Asya'da 2012 yılında yayımlanmış bir karikatür yeni gibi takdim etti.

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SAMANYOLUHABER- Karikatürist İbrahim Özdabak’ın 7 Haziran 2012 tarihli Yeni Asya gazetesinde yayımlanan karikatürü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticileri tarafından yeni bir karikatür gibi sunulurken, "Savcılara mesaj mı veriliyor?" sorusu akıllara geldi.

Özdabak ve Nevzat Karaağaç tarafından çizilen karikatürde, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın askerler tarafından gözaltına alındığı görülüyor. 

“Erdoğan: Alacaksanız beni alın” notunun yer aldığı karikatürün konuşma balonlarında ise “Balyozculara selam söyle” ve “Ayasofya’yı aç da git!” ifadeleri yer alıyor.

AKP'Lİ İSİMLER KARİKATÜR ÜZERİNDEN SAVCILARA TALİMAT MI VERDİ?

AKP’nin tanıtım ve medya başkan yardımcısı Şamil Tayyar söz konusu karikatürü şahsi Twitter hesabından paylaştı. 

Tayyar, “Yeni Asya’da yayımlanan sözde karikatür. Fikri namussuzluk. Haysiyet cellatlılığı. Darbe çığırtkanlığı.” diye tepki gösterdi. Tayyar sonrasında, “Eski bir çizim." dese de hukukçuların yine de karikatürü incelediğini belirterek aba altından sopa gösterdi.

ÜNAL'DA MANİDAR MESAJ: YARGI HAREKETE GEÇTİĞİNDE...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da karikatür provokasyonuna dahil oldu tepki . Ünal, Şamil Tayyar’ın mesajına destek verdi: “Bu tür provokasyonlara karşı yasanın gereği olarak yargı harekete geçtiğinde kimler bu çirkin provokasyonları yapanlar için özgürlük diye yaygara koparıyorsa bu çirkinliğe ortaktır.” 

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