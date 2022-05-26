Samanyolu Haber /Gündem / Operasyon sinyali: 'Ne zaman saldıracaklar diye bekleyemeyiz!' /26 Mayıs 2022 14:49

Operasyon sinyali: 'Ne zaman saldıracaklar diye bekleyemeyiz!'

Suriye'ye operasyon tartışmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu "Gereğini yapmamız lazım" dedi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’ye operasyon yapılacağı sinyalini verdi. Çavuşoğlu, “Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Gereğini yapmamız lazım. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, “Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar.” ifadelerini kullandı.
 
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, “Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür.” diye konuştu.

YUNANİSTAN VE ABD’YE TEPKİ

Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Mevlüt Çavuşoğlu, “Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD’nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık.” dedi. ABD’nin mutabakata uymadığını savunan Çavuşoğlu, “30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Operasyon sinyali: 'Ne zaman saldıracaklar diye bekleyemeyiz!' Sonraki Haber >>

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:54