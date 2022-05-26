Operasyon sinyali: 'Ne zaman saldıracaklar diye bekleyemeyiz!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’ye operasyon yapılacağı sinyalini verdi. Çavuşoğlu, “Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Gereğini yapmamız lazım. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz.” diye konuştu.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, “Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar.” ifadelerini kullandı.







Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, “Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür.” diye konuştu.





YUNANİSTAN VE ABD’YE TEPKİ





Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Mevlüt Çavuşoğlu, “Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD’nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık.” dedi. ABD’nin mutabakata uymadığını savunan Çavuşoğlu, “30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle.” ifadelerini kullandı.