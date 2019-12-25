Samanyolu Haber /Dünya / Operasyon sonrası 80 bin kişi sınıra dayandı /25 Aralık 2019 20:54

Operasyon sonrası 80 bin kişi sınıra dayandı

Suriye ordusunun İdlib vilayetine yönelik operasyon başlatması sonrası çatışma bölgesinde yaşayan on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor.

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Reuters ve AFP haber ajansları Şam – Halep otoyolu üzerindeki köylerden yaşanan kaçışı görüntüledi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası “İdlib’te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına net bir mesaj gönderdik.” dedi. Kalın, Rusya’da heyetler arasında gerçekleşen görüşmeleri hatırlattı ve Moskova’nın, “rejimin saldırılarının durdurulması konusunda bir çaba içerisinde olacağını” belirttiğini aktardı.

Rusiye orfusu Marat El Numan’ın 6 kilometre dışında

BBC’nin aktardığına göre, operasyon hattı üzerinde ise yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Uluslararası haber ajansları da M5 otoyolu üzerindeki Marat El Numan ve Hazano kasabalarındaki yoğun araç trafiğini görüntüledi.

Suriye ordusunun amacının, Şam ve Halep’i birbirine bağlayan bu stratejik otoyolu ele geçirmek olduğu kaydediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Marat El Numan’ın hemen dışındaki Türk gözlem noktasının da, Suriye ordu güçlerince çevrildiğini aktardı.

Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden bir kaynak, Suriye ordu güçlerinin Marat El Numan’ın 6 kilometre dışında olduğunu doğruladı.Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’da operasyona ilişkin yer alan haberde, ‘teröristlere ait hedeflerin yokedildiği” savunuldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Rus ve Suriye uçaklarının otoyol üzerinde ağır bir bombardıman faaliyeti yürüttüğünü bildiriyor.

En az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor

Gözlemevi, sivil konvoyların vurulduğunu ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor.Rusya destekli Suriye ordusunun geçen hafta başlattığı İdlib ilerleyişinde şu ana kadar en az 100 kişinin öldüğü bildiriliyor.

İdlib eyaletinin nüfusu 3 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de sözcüsü aracılığıyla tüm taraflara sivilleri koruma çağrısında bulundu.Rusya ve Türkiye’nin masaya oturarak, muhalifler ve rejim ordusu arasında silahtan arındırılmış bölge oluşturduğu İdlib’de Türkiye’nin 12 gözlem noktası yer alıyor.

Rusya, İdlib’de El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam adlı örgüte karşı operasyon yürütüldüğünü ve “anlaşma teröristleri kapsamadığı için ateşkesi ihlâl etmediklerini” savunuyor.

İç savaş öncesi nüfusu 1 milyon civarında olan İdlib bölgesi, ülkenin diğer noktalarında evlerini terk etmek zorunda kalanların da yerleşmesiyle 3 milyona ulaştı.

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