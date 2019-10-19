Operasyon sonrası mülteci sayısında büyük artış

Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı resmi rakamlara göre, 3 milyon 674 bin 588’e ulaştı. Son üç ayda Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmen sayısının yaklaşık 25 bin olduğu belirtildi.







Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün temmuz ayı istatistiklerinde 3 milyon 649 bin olarak açıklanan Suriyeli mülteci sayısı ekim ayı itibarıyla 3 milyon 674 bine çıktı.





Geçici barınma merkezi adı verilen kamplarda kalan Suriyeli sayısı ise 63 bin 148 olarak açıklandı. Temmuz ayında nüfusları 87 bin 464 olan Adana, Kilis, Maraş, Hatay ve Osmaniye’de bulunan geçici barınma merkezlerinden son üç ayda 24 bin 316 Suriyeli ayrıldı.





1 MİLYON 718 BİN ÇOCUK





Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 1 milyon 718 bininin 18 yaşının altındaki çocuk ve gençler olduğu belirlendi. Suriyelilerin yaş gruplarına ilişkin istatistiklerde 0-4 yaş grubundaki Suriyelilerin sayısı 563 bin olarak açıklandı.Okul çağında bulunan 5 ile 18 yaş arası Suriyeli sayısının da 1 milyon 115 bin, 19-24 yaş arasındaki genç Suriyelilerin sayısının ise 554 bin olduğu belirtildi.





Üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerin sayısı 2014 ve 2019 yıllarını kapsayan altı yılda sadece 15 bin oldu. Kanada’ya 4 bin 531 ve ABD’ye 3 bin 922 Suriyeli yerleştirildi.





İKTİDAR KAMPLARI BOŞALTIYOR





İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, kamplarda kalan Suriyelilerin sayısının azalmasına ilişkin BirGün’den İsmail Arı'ya konuştu. İktidarın geçen yıldan itibaren Suriyelilerin barındığı kampların sayısını azaltmak ve daha çok şehirlerde yaşamalarını sağlamak için adımlar attığını aktaran Çorabatır,"İlk başlardaki hedef Suriyelileri kamplarda tutmaktı ama sonra tam tersine döndü. BM ile yapılan görüşmelerin sonucunda da kampların bir çözüm olmadığı ve bunların suni bir yerleşim merkezi olduğu düşüncesi benimsendi. Kamplarda toplumla iletişiminin minimum olduğu ve doğal olmayan bir yaşam sürdürdükleri görüşü giderek hâkim olmaya başladı" dedi.





İSTANBUL'DA 549 BİN SIĞINMACI





İstanbul Valiliği, 34 bin 397 sığınmacının geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, işyeri tabela ve kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyelilerin denetimleri devam etmektedir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada 12 Temmuz - 16 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalara yönelik şunlar söylendi: “Düzensiz göçle gelen 34 bin 397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri’nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. İlimizde kayıtsız 5 bin 945 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri’ne sevk edilmiştir. Bu dönemde 53 bin 077 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Mevzuata uygun olmayan 4 bin 371 işyeri tabelasının 3 bin 320’si uygun hale getirilmiştir.”





Suriyelilerin yaşamak için en fazla tercih ettikleri il her dönem İstanbul oluyor. En fazla Suriyeli’nin yaşadığı ilk 10 il şöyle:





İstanbul; 549 bin kişi





Antep; 451 bin kişi





Hatay; 440 bin kişi





Urfa; 428 bin kişi





Adana; 239 bin kişi





Mersin; 204 bin kişi





Bursa; 177 bin kişi





İzmir; 146 bin kişi





Kilis; 116 bin kişi





Konya; 109 bin kişi