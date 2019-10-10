Operasyon sonrası vatandaş TL'den kaçıyor

Merkez Bankası verilerine göre vatandaşların dolar birikimleri 4 Ekim ile biten haftada 130 milyon dolar arttı. Birikimler geçen hafta 314 milyon dolar azalmıştı.







Dolar/TL 27 Eylül-4 Ekim haftasında ortalama 5.69 seviyesinde işlem gördü. Kur bu hafta 5.70-5.90 bandında dalgalandı.





Sözü'nün aktardığına göre, bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 4 Ekim ile biten haftada 224 milyar 227 milyon dolardan, 224 milyar 5 milyon dolara geriledi.





Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti.





31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.



