Samanyolu Haber /Spor / Operasyona maruz kaldık! /27 Haziran 2020 18:07

Operasyona maruz kaldık!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin 20'nci haftaya kadar Süper Lig'in 1 numaralı favorisi olmasına rağmen, yarışın tamamen dışında kaldıklarını belirterek, "Bunun iki ana sebebi var. Birincisi bize saha içinde ve dışında yapılan, en Fenerbahçe karşıtı yorumcuların bile artık açık açık operasyon olarak adlandırdığı durum, ikincisi ise bizim kendi hatalarımız." diye konuştu.

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Süper Lig'in dört büyük kulübünden biri olan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, bu sene de şampiyonluk kupasını kaldıramadı. 

Fenerbahçe'nin 20'nci haftaya kadar Süper Lig'in 1 numaralı favorisi olarak gösterildiğini belirten Koç, ancak saha içi ve saha dışından operasyona maruz kaldıklarını söyledi. Koç operasyonu kimin ya da kimlerin yaptığına ise açıklık getirmedi. 

Koç, Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta görev süresinin ilk iki yılında şampiyonluk yaşayamadıklarını belirtti. 

ALİ KOÇ: FAVORİYKEN BİR ANDA YARIŞIN DIŞINDA KALDIK

Koç şunları söyledi: "Sezonun 28 haftasını geride bıraktık. 20'nci haftaya kadar gerek birçok yorumcuya gerek resmi bahis firmalarının paylaştığı oranlara göre ligin 1 numaralı şampiyonluk adayıyken şu an şampiyonluk potasının tamamen dışında kalmış durumdayız." 

Yeni sezonda teknik kalitesi yüksek, tecrübenin ve genç oyuncuların harmanlandığı bir takım kuracaklarına işaret eden Koç, "Sezon biter bitmez inanarak gerçekleştirdiğimiz bu hamleleri açıklayacağız. Mevcut kadro yapılanmamız da büyük oranda şekillendi." dedi.

"FENERBAHÇE TALİP OLMUŞSA O İŞ BİTMİŞTİR"

Bir oyuncuya birçok farklı kulübünü talip olabileceğini belirten Koç, "Profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir. Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir." diye konuştu.
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