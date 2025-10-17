Operasyonlar, iddialar, gözaltılar peş peşe… Neler oluyor?

Ancak tüm bu kafa karıştıran operasyonlar, el koymalar ve diğer tüm işlerin ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok yakınındaki üç isim de dikkat çekiyor. Her biri kendi alanında “uzman” olan bu isimlerden Mehmet Uçum ve Mücahit Arslan halihazırda Erdoğan’ın yanında bulunurken; bir dönem AKP’nin “beyni” sayılan Cüneyd Zapsu ise tecrübelerini insanlarla paylaştığı video ve yazılarıyla ara ara bir kısım medyanın gündemine geliyordu. Üç isme ve haklarındaki iddialara bakalım…





Can Holding’e yönelik ikinci dalga operasyon haberi ise bu sabah geldi. 26 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Kenan Tekdağ yeniden gözaltına alınırken Can Holding sahiplerinin eşleri de gözaltına alındı. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı Prof. Dr. Remzi Sanver de gözaltına alınan dikkat çekici isimlerden biri.









ŞİMDİ DE MÜCAHİT ARSLAN…

Ucunun nereye varacağı tahmin edilemeyen sayısız operasyon, gözaltı, akla hayale sığmayacak iddialar, el koyma kararları, kayyımlar, kara para suçlamaları… Neredeyse her gün yeni bir operasyonla uyandığımız Türkiye’de en sıradan vatandaştan siyasetin en tepesine kadar herkes “Neler oluyor?” sorunu soruyor bugünlerde.Kimsenin verecek doğru düzgün bir cevabı yok. Aslında var ama o cevabın tam olarak hangi operasyonun hangi kişisine dair doğru bilgi vereceğinden kimse emin değil. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun anlaşılamadığı tuhaf günler…En sıcak konu Can Holding soruşturması. Habertürk televizyonun işin göbeğinde olması nedeniyle oldukça medyatik bir konu olan Can Holding soruşturması genişledikçe ortaya atılan iddialar ve siyaseti de yakından ilgilendiren gelişmeler oldukça dikkat çekici. Daha operasyonun ilk dalgasının ilk gününde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum isminin bizzat iktidara yakın sosyal medya trolleri tarafından gündeme getirilmesi dikkat çekmişti. Can Holding’in sahipleriyle ilişkileri olan Uçum’un, kayyım atanan Doğa Koleji’nin eski avukatı olduğu da gündeme gelmişti. Böylece Erdoğan’ın yakın çevresinden oldukça önemli bir isim olan Uçum’un ismi kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk gibi ağır iddiaların geçtiği soruşturmada gündeme gelmişti.Bu ikinci dalga operasyonun yankısı sürerken gazeteci Barış Terkoğlu önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre AKP kurucusu, eski AKP MKYK üyesi, bir zamanlar uluslararası arenada “Erdoğan’dan faydalanın” diyecek kadar iktidar politikalarının oluşturulmasında rolü olan Cüneyd Zapsu hakkında da gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. Terkoğlu’nun iddiasına göre Zapsu hakkındaki yakalama ve gözaltı kararı daha sonra “tanık” olarak değiştirildi. Böylece Zapsu, bir anlamda soruşturmadan kurtarılmış oldu.Derken bir operasyon haberi de dün geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturmadaki şüpheliler dikkat çekti. Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimlerden Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın A takımında yer alan isimlere yakınlıklarıyla biliniyor. Ekşioğlu’nun Binali Yıldırım, Süleyman Soylu gibi AKP’nin ağır toplarıyla ilişkisine dair Velev’de kapsamlı bir yazı çıktı. Oradan ilişkilerinin derinliğine göz atılabilir. Biz Kayıkçı’ya dönelim…Şaban Kayıkçı da dikkat çekici bir isim. Diyarbakır’da sıradan bir memurken bir anda zenginleşen ve hızla büyüyen Kayıkçı’nın AKP’nin kuruluşundan beri Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı günlerden bu yana yanından ayırmadığı Mücahit Arslan’la yakınlığı bilinen bir gerçek. Arslan’ın “Ağabeyim” dediği Kayıkçı, soruşturma kapsamında el konulan Paramount Otel’in sahibi olarak dikkat çekiyor.Hangi operasyonun kime uzandığı, ortaya dökülen isimlerin çokluğundan kafaların karıştığı bir ortamda bir gerçek aleni şekilde ortada duruyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevresinde eskiden veya şimdi duran pek çok isim, kara para aklamadan yolsuzluğa, rüşvetten kamuyu zarar uğratmaya, haksız kazanç elde etmeden kaynağı belirsiz paraya bulaşmaya kadar pek çok iddianın tam göbeğinde duruyor. Cüneyd Zapsu gibi bir zamanlar AKP’ye yön çizen, Mehmet Uçum gibi halihazırda yargı camiasının gözünü dikip ne diyeceğine baktığı, Mücahit Arslan gibi eskiden beri ilişkileri ve “derinliğiyle” hep Erdoğan’ın en yakınında olabilen biri çeşitli suç dosyalarının ortasında duruyorlar.Buradan nasıl bir sonuç çıkar bilinmez ancak “yolsuzluk ve suç” halkası yavaş yavaş merkeze doğru ilerliyor…