Samanyolu Haber /Politika / Operasyonların ardından CHP teyakkuza geçti, PM olağanüstü toplanacak /05 Temmuz 2025 18:35

Operasyonların ardından CHP teyakkuza geçti, PM olağanüstü toplanacak

CHP Parti Meclisi, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonun ardından Özgür Özel başkanlığında yarın olağanüstü toplanacak.

SHABER3.COM

CHP Parti Meclisi (PM), yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyelerine gönderdiği yazıda, "Sayın Parti Meclisi Üyesi; Parti Meclisimiz 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 16.00'da Ankara'da, Parti Genel Merkezimizde gündem maddelerini görüşmek üzere Tüzüğümüzün 20/6. maddesine göre Olağanüstü toplanacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi toplantısında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındığı operasyonlar değerlendirilecek.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün olağanüstü toplanmıştı. Toplantı 3,5 saat sürmüştü.
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