Operasyonun işaret fişeği!

Valiliklerin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup belediyelere işten çıkarılmalarını istediği kişilerin listesini gönderdiği iddia ediliyor.





CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Bunu belediyelere, haksız ve hukuka aykırı yeni bir kumpas hazırlığı gibi görmek mümkün. Kişiler bireysel olarak hukuk yoluna müracaat etmeli. Siyaset kurumu olarak da bizler bununla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.







CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan belediyelere gönderilen listelerde işten atılması istenen kişilerin haklarında bir soruşturma dahi olmadığını kaydetti.





"GÜVENLİK SORUŞTURMASI İCAT ETTİLER"





Artı TV'ye mülakat veren Tezcan iktidarın güvenlik soruşturmasını kendisi gibi düşünmeyenlere karşı araç olarak kullandığını söyledi.





Tezcan şunları dile getirdi: "Babası eskiden sendika başkanlığı yapanın engelli çocuğunu işten çıkardı. Bir başkasının babası emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) eylemine katılmış. Birinin yakını Gezi döneminde Tweet atmış. Gerçeğe aykırı bir güvenlik soruşturması icat ettiler. İşçilerin güvenlik soruşturmalarını yapıp, güvenlik soruşturmalarının bozuk çıkanlarını işe almayacaksınız diye talimatta bulundular."





GAZETECİ AHMET TAKAN: CHP'Lİ BELEDEYİLERE OPERASYON

Gazeteci Ahmet Takan, Korkusuz'da yayımlanan makalesinde Saray'a yakın kaynaklardan ulaştığı kulis bilgilerini paylaşmıştı.





Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik önemli operasyonların yapılacağını, görevden almalar ve tutuklamaların planlandığını aktarmıştı.