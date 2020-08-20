Optimar anket sonuçları açıklandı

Optimar araştırma şirketinin, 10-12 Ağustos tarihlerinde yaptığı araştırmada “Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna yüzde 40 ‘evet’ yanıtı çıktı.







Sputnik’te yer alan habere göre, güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2,13 olduğu ve toplam 26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasında, anketin yapıldığı hafta seçim olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenler oranı yüzde 40.1 olurken, Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 45.1, kararsızların ise yüzde 14.8 olduğu görüldü.





İKİNCİ TURA KALIRSA…





Erdoğan’ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacağı da araştırıldı. Bu durumda Erdoğan’ın yüzde 45.1, Ekrem İmamoğlu’nun ise yüzde 36.8 oy alacağı ortaya çıktı. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18.1. İmamoğlu’nu, yüzde 36.7 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 33.5 ile Muharrem İnce takip etti.





Erdoğan’la Yavaş’ın ikinci turdaki olası mücadelesinde Erdoğan yüzde 44.5, Yavaş yüzde 36.7 çıkarken, yüzde 18.8 oranında ise kararsız seçmen tespit edildi. Erdoğan-İnce yarışında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 44.5, yüzde 33.5 ve yüzde 22.





GÜL YÜZDE 21.3, KARARSIZLAR YÜZDE 35





Erdoğan’a karşı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise yüzde 21.3 oyda kalacağı belirtildi. Erdoğan’ın yüzde 44.3 oy alacağı oylamadaki kararsızlar ise yüzde 35 olarak çıktı.





Optimar’ın araştırmasında Erdoğan’la HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında olabilecek bir yarışta da, Erdoğan’ın oyların yüzde 52.7’sini Demirtaş’ın yüzde 16.9’unu alacağı ve kararsızların yüzde 30.4 olacağını belirtildi.