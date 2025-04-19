Orban: ABD ile altı ay içinde ekonomik anlaşma yapabiliriz

Euronews'te yer alan habere göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu tarifelerin olası etkisini dengelemek amacıyla, önümüzdeki altı ay içinde Washington ile ekonomik bir anlaşma imzalamayı beklediklerini söyledi.



Avrupa Birliği üyesi Macaristan’ın ekonomisi büyük ölçüde otomotiv sanayisine dayanıyor. Ancak ABD’nin uygulamaya koyduğu ithalat vergileri, özellikle çelik, alüminyum ve otomobiller için yüzde 25’e varan oranlarda gümrük tarifeleri içeriyor.



Bu durum, ekonomik toparlanması beklentilerin altında kalan ve 2026 seçimleri öncesinde enflasyonla mücadele eden Macaristan için ciddi bir tehdit oluşturuyor.



Orban, "Amerikalılarla bizim açımızdan avantajlı olacak ekonomik meseleler hakkında görüşüyoruz. Tarifeler bizim için olumsuz olacak ama bunları dengeleyecek başka ekonomik anlaşmalar üzerinde müzakere ediyoruz," dedi. Ancak söz konusu anlaşmaların içeriği hakkında ayrıntı vermedi.



Macar lider Cumhuriyetçilerin ABD’de 12 yıl boyunca iktidarda kalacağını ve bu dönemin 'vatansever, Cumhuriyetçi Amerikan düşüncesi' ile şekilleneceğini öngördüğünü de belirtti.



Aynı gün ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Avrupa arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde 90 günlük tarife erteleme süresi sona ermeden önce bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimser olduklarını dile getirdi.



Trump son dönemde Avrupa’ya yönelik sert ticaret politikalarıyla gündemde. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen çelik, alüminyum ve otomobillere yüzde 25 oranında tarife uygulanıyor; diğer ürünlerin çoğu da geniş kapsamlı vergi yüküyle karşı karşıya.



Milliyetçi çizgideki Orban, uzun süredir Donald Trump’ın yakın bir müttefiki olarak biliniyor.