Orban'dan Avrupa'ya ağır 'Ukrayna' eleştirisi: 'Savaşı fiilen kaybettiler ama...' /30 Kasım 2025 12:45

Orban’dan Avrupa’ya ağır 'Ukrayna' eleştirisi: 'Savaşı fiilen kaybettiler ama...'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak Avrupa'ya yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Orban, Avrupa'nın çatışmayı fiilen kaybettiğini ancak bunu kabul etmeye cesaret edemediğini öne sürdü. 

Nyireghaza kentinde yaptığı konuşmada, "Bu savaşın kaybedildiğini ve devam ettirilmeyeceğini ilan etmek, Avrupa siyasetinde köklü bir sarsıntıya neden olur" diyen Orban, Avrupa'nın çatışmayı fiilen kaybettiğini ancak bunu kabul etmeye cesaret edemediğini öne sürdü. Orban, savaşın sona erdirilmesinin engellenmesinden bazı Batılı liderlerin sorumlu tutulacağını vurguladı.

Orban, ABD ve Avrupa'daki siyasi sistemler arasındaki farka dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Amerika'da kolay. Hatalı lider seçim kaybeder, koltuğunu terk eder. Biden artık sahnede yok. Yeni başkan geldi, 'bu bir hataydı' dedi ve ABD'de her şey yoluna girdi. Peki ya Fransa ve Almanya?" Orban, Avrupa'nın eninde sonunda, göç meselesinde olduğu gibi, bu gerçeği kabul etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Orban: "Ukrayna Tampon Devlet Olmalı"

Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte ise Orban, uzun vadeli tek çözümün ne olması gerektiğini açıkladı. Buna göre:

- Uluslararası bir konferansta uzlaşılan topraklar Rusya kontrolünde kalmalı.
- Bu hattın batısı, NATO'nun doğu sınırına kadarki alan, Ukrayna devletinin topraklarını oluşturmalı.
- Böylece Ukrayna, Rusya ile NATO arasında bir "tampon devlet" haline gelmeli.

Orban ayrıca, Rusya ve NATO'nun, tampon bölgedeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin büyüklüğü ve donanımı konusunda anlaşması ve her iki tarafın da bu tampon devletin bağımsızlığına saygı göstereceğine dair garanti vermesi gerektiğini belirtti.
