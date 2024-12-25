Orban’dan dikkat çeken açıklama: Çatışmalar taraflardan birinin yok olmasıyla bitecek

Samanyoluhaber.com - Moskova





Orban, senaryoları için barışçıl müzakereler ya da taraflardan birinin tamamen yok olması dedi.





Magyar Nemzet gazetesine verdiği demeçte Orban, 2025 yılında savaş siyaseti yerine barış siyasetinin hakim olacağını savundu.





Orban, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı yaklaşık 300 milyar euroluk yardımın farklı bir şekilde kullanılabileceğini belirterek, “Bu parayla Avrupa’nın yaşam seviyesini artırabilir, göçü önleyebilir ve güçlü bir savunma sistemi inşa edebilirdik” dedi.





Ukrayna’nın savaş sürecinde ciddi kayıplar yaşadığını ifade eden Orban, altyapı, enerji ve ulaşım sistemlerinin çöküşüne, nüfus kaybına ve toprak kayıplarına dikkat çekti. 2025 yılında Avrupa’nın ekonomik olarak toparlanacağını ve barış siyasetiyle yeniden kalkınmaya odaklanacağını söyledi.





Orban, geçmişte de barış için çeşitli girişimlerde bulunmuştu: Temmuz 2024'te Barış misyonu kapsamında Kiev ve Moskova’yı ziyaret etti.

Aralık 2024^te Noel ateşkesi ve esir değişimi önerdi.





Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov, Orban’ın tahminlerini gerçekçi bulduğunu ve çatışmanın 2025’te sona erme olasılığını dışlamadığını belirtti. “Her şey olabilir,” diyen Kartapolov, çatışmaların sona ermesi için farklı ihtimalleri göz önünde bulundurduklarını ifade etti.