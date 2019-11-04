Orban, Macaristan'da başbakanlık için onayı aldı

Romanya’da Sosyal Demokrat Parti lideri Viorica Dancila’nın başbakanı olduğu hükümetin düşmesinin ardından bugün parlamentoda yapılan oylamada yeni başbakan adayı Ulusal Liberal Parti lideri Ludovic Orban gerekli çoğunluğu elde etti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Sosyal Demokrat Partili milletvekillerinin boykot ettiği oylamada Orban, 465 milletvekilinden 240’ının oyunu alarak yeni hükümeti kurma hakkı kazandı. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Orban’ı yeni hükümeti kurması için görevlendirmişti.





Parlamentoda yapılan oylama sonucunda Orban, 10 Ekim’de yapılan güvensizlik oylamasında düşürülen Dancila’nın yerine ülkenin yeni başbakanı olacak.





Öte yandan 24 Kasım’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan eski başbakan Dancila da Iohannis'e karşı yarışacak.