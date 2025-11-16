Samanyoluhaber.com - Moskova



Axel Springer medya grubunun CEO'su Mathias Döpfner ile yaptığı röportajda Orban, "Barışa ulaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Orban'a göre barışın tek koşulu, Batı dünyasının ortak bir pozisyon benimsemesi. Macar lider, Avrupalıların şu an itibarıyla barışı istemediğini, aksine Kiev'in cephedeki durumunun düzeleceği ve daha iyi müzakere koşulları oluşacağı umuduyla çatışmaların devam etmesini tercih ettiğini iddia etti.



Orban, Avrupa'nın bu tutumunu şiddetle eleştirerek, "Bu yanlış. Tamamen yanlış. Mevcut durum ve zaman Rusların lehine, bizim aleyhimize işliyor. Devam etmeyin. Bunu en kısa sürede durdurun" dedi.



AB Üyeliği ve Sert Tepkiler



Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó ise daha önce, Macar yetkililerin "Ukrayna mafyasının" Avrupa Birliği'ne girmesine asla izin vermeyeceğini belirtmişti. Ukrayna'nın AB'ye üyeliği için tüm mevcut üye ülkelerin onayı gerekiyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise daha önce Orban hakkında, "Ukrayna'yı her yerde bloke eden bir başbakanın Ukraynalılar için olumlu ya da en azından dengeli bir şey yapabileceği" konusunda şüphelerini dile getirmişti.