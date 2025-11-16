Samanyolu Haber /Dünya / Orban: Zaman Rusya'nın Lehine İşliyor /16 Kasım 2025 22:31

Orban: Zaman Rusya'nın Lehine İşliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın yakın gelecekte sona erebileceğini öne sürdü.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Axel Springer medya grubunun CEO'su Mathias Döpfner ile yaptığı röportajda Orban, "Barışa ulaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Orban'a göre barışın tek koşulu, Batı dünyasının ortak bir pozisyon benimsemesi. Macar lider, Avrupalıların şu an itibarıyla barışı istemediğini, aksine Kiev'in cephedeki durumunun düzeleceği ve daha iyi müzakere koşulları oluşacağı umuduyla çatışmaların devam etmesini tercih ettiğini iddia etti.

Orban, Avrupa'nın bu tutumunu şiddetle eleştirerek, "Bu yanlış. Tamamen yanlış. Mevcut durum ve zaman Rusların lehine, bizim aleyhimize işliyor. Devam etmeyin. Bunu en kısa sürede durdurun" dedi. 

AB Üyeliği ve Sert Tepkiler

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó ise daha önce, Macar yetkililerin "Ukrayna mafyasının" Avrupa Birliği'ne girmesine asla izin vermeyeceğini belirtmişti. Ukrayna'nın AB'ye üyeliği için tüm mevcut üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise daha önce Orban hakkında, "Ukrayna'yı her yerde bloke eden bir başbakanın Ukraynalılar için olumlu ya da en azından dengeli bir şey yapabileceği" konusunda şüphelerini dile getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Orban: Zaman Rusya'nın Lehine İşliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:56:10