ORC anket sonucunu açıkladı: AKP bu üç kentte yüzde 10'un üzerinde oy kaybetti

ORC Araştırma, Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıkladı. AKP'nin üç şehirde de 2018 seçiminde aldığı oyun yüzde 10 oranında gerisine düşmesi dikkat çekti.





Eskişehir'de yapılan ankette; CHP yüzde 35.7 oy alırken, İYİ Parti 20.5 oranında oy aldı. İki partinin toplam oyu 56.2 oldu. Kentte; AKP yüzde 28.3 oy alırken, MHP 5.4 aldı. Bu sonuçlarla Cumhur İttifakı'nın oyu 33.7 oldu. Ankette, AKP'nin 2018 seçiminde aldığı oyun yüzde 10,5 oranında düşmesi dikkat çekti.









Uşak'ta yapılan seçim anketinde AKP, 2018 seçimlerine göre yüzde 11 oranında oy kaybı yaşamasına karşın yüzde 32,5 ile birinci çıktı. MHP'nin oyu ise yüzde 6,2 oldu. İki partinin toplam oyu yüzde 38.7 oranına ulaştı. Ancak CHP yüzde 30,4, İYİP ise yüzde 23,5 oy oranına ulaştı. İki partinin toplam oyunun 53,9 olmasıyla birlikte Millet İttifakı bu ilde de üstünlük sağladı.









Ankete göre Kütahya'da kazanan ittifak ise Cumhur İttifakı oldu. AKP bu şehirde de 2018 seçimlerine kıyasla yüzde 11,00 oranında oy kaybetti. AKP 41,4, MHP ise 10,3 alarak, Cumhur İttifakı'nın 50,7'lik oyunu oluşturdu. İYİP 22,3 alırken, CHP de 17,5 aldı. Bu iki partinin oylarının toplamı ise yüzde 39,8 olarak kaydedildi.