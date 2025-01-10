ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

ORC'nin "Siyasi Eğilimler" araştırmasına göre, Cumhur İttifakı'nın oylarında erime gözlemlendi. İşte ayrıntılar..





ORC Araştırma, 2-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği, "Siyasi Eğilimler" çalışmasının sonuçlarını paylaştı.





2023 Genel Seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Cumhur İttifakı'nın oylarındaki erime gözler önüne serildi.







41 ilde 3920 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.







AKP yüzde 30,2, CHP yüzde 29, MHP yüzde 9,2, İYİ Parti yüzde 4,4, DEM Parti yüzde 7,5 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 5,1 oldu.





2023 Genel Seçimleri'nde oy oranları şöyle olmuştu:



AKP: Yüzde 35,61



CHP: Yüzde 25,33



İYİ Parti: Yüzde 9,68



MHP: Yüzde 10,07



Yeşil Sol Parti: Yüzde 8,82