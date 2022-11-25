ORC'den son anket: AKP birinci parti ama Cumhur İttifakı kaybediyor

En geç Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için anket şirketleri kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.







Seçimlere 7 ay kala ORC Araştırma'dan yeni bir anket geldi. O anketin sonucuna göre AKP yüzde 31,1 ile hala birinci parti durumunda.





Anketin ikinci partisi ise yüzde 24,2 ile ana muhalefet partisi CHP.







CHP'nin ardından Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti geliyor. Oy oranı ise yüzde 17,8.





Seçimin kilit partisi olarak gösterilen HDP'nin oyu ise ankete göre yüzde 7,4.





MHP'de ise tablo iyi görünmüyor. Ankete göre HDP'nin de gerisinde kalan MHP'nin oyu yüzde 6,8.







Diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde:





Gelecek Partisi: Yüzde 2,7



DEVA Partisi. Yüzde 2,3



Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,0



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,5



Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5



Büyük Birlik Partisi. Yüzde 1,3

