Orduda büyük zafiyet: TSK’daki ihraçlar Norveç’in asker sayısını geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz bahane edilerek büyük bir kıyıma uğradı. 24 binden fazla subay, astsubayın ordu ile ilişiği kesildi. Bu durum Hava ve Deniz Kuvvetlerinde zaafiyete yol açarken, bu sayının birçok ülkenin asker sayısından fazla olması dikkat çekiyor.





İHRAÇLAR DEVAM EDİYOR, SAYLI 24 BİNİ GEÇTİ

TSK’daki cadı avı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre 15 Temmuz’un ardından başlatılan cadı avı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen personel sayısı 24 bin 82’ye çıktı. Bin 380 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. 1 Ocak – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında; 3 bin 405 personel kamu görevinden çıkarıldı. 629 emekli personelin rütbesi geri alınırken, 159 personel göreve iade edildi ve 17 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edildi.





150 GENERAL, 8 BİN 413 SUBAY

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın TBMM’de yaptığı açıklamaya göre, 2019’a kadar 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş ve 459 devlet memuru ihraç edildi.





HAVA KUVVETLERİNDE TECRÜBELİ PİLOTLAR İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz sonrası özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 600’e yakın pilotun atılması TSK’nın hava gücünü büyük ölçüde zayıflattı. F-16 ve F-4 savaş uçaklarını kullanacak savaş pilotu bulunamazken, sivil havacılık kurumlarında görev yapan pilotlara TSK’da görev verildi.





İHRAÇ SAYISI BİRÇOK ÜLKENİN ORDUSUNDAN FAZLA

2019’da yaklaşık 367 bin asker bulunan TSK’dan ihraç edilen subay ve astsubayların sayısının Afrika ülkelerinin birçoğunun yanı sıra çok sayıda ülkenin de toplam askerinden daha fazla olması dikkat çekiyor. TSK’dan yapılan ihraç sayısı, 15.500 ile Arnavutluk, 11 bin ile Bosna Hersek, 24 bin ile İrlanda ve Norveç, 16 bin ile Letonya, 22 bin ile Türkmenistan ve 12 bin ile Yeni Zelenda’nın asker sayısını geçti.





İHRAÇLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ‘FETÖMETRE’ İLE YAPILDI

TSK’dan ihraçların büyük kısmı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’yken AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Mayıs 2020’de yayımlanan karar ile Genelkurmay Başkanlığı emrine atandıktan sonra istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı’nın icat ettiği ‘Fetömetre’den yapıldı. 79 tane ana kriter, 290’a yakın alt kriterden oluşan bu sistemle Kurban Bayramında koçun boynuzuna bilezik takıp nişanlısının evine gönderdiğini kanıtlayamayan çok sayıda TSK çalışanı ihraç edildi. Yaycı’nın da kendisi, icat ettiği ve binlerce subay astsubayın ihracına neden olan Fetömetre kriterlerine göre ihraç olması gereken kişiler arasında yer alıyordu.





İHRAÇLAR ZAAFİYETE YOL AÇTI

TSK’da yapılan bu büyük kıyım, Hava ve Diniz kuvvetlerinde güvenlik zaafiyetine yol açtı. 15 Temmuz sonrası 600 pilotun ihraç edildiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı her uçağa bir pilot bulamazken, hükumet bu açığı KHK ile attığı pilotlardan karşılamak için 2019 yılında yeni bir kararname çıkarmak zorunda kaldı. Deniz Kuvvetleri’nde ise başta kuvvet komutanlığı olmak üzere birçok makama görev süresi ve rütbesi yeterli olmayan kişiler atanmak zorunda kaldı.





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