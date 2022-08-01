Ordunun zirvesi için kritik toplantı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bu hafta toplanıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatılacak. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları Hasan Küçükakyüz ve Adnan Özbal için de uzatma gündemde bulunuyor. Uzatma çıkmazsa, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın Hava, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyor.







Bu yılki YAŞ'ta yeni Orgeneraller de belirlenecek. Terfi sırasındaki Korgeneraller, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, EDOK Komutanı Sinan Yayla, MSB Güvenlik Genel Müdürü İrfan Özsert; Hava Eğitim Komutanı Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı İsmail Güneykaya ve Hava Kuvvetleri Değerlendirme Başkanı Mehmet Özlü arasından Orgenerallik tercihi yapılacak.





266 GENERAL BULUNUYOR

YAŞ'ta her yıl yaklaşık 15 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 civarında albay da general ve amiralliğe terfi ediyor. 40 general ve amiralin görev süresi uzatılırken, 30 civarında general ve amiral de emekli oluyor. TSK'da halen 266 general ve amiral bulunuyor. Bu yılki YAŞ toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Musa Avsever, ilk kez katılacak. Şurada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer alıyor.









