Samanyolu Haber /Dünya / 'Oreşnik' füzesi sonrası NATO’dan olağanüstü toplantı /23 Kasım 2024 13:26

'Oreşnik' füzesi sonrası NATO’dan olağanüstü toplantı

Rusya'nın 21 Kasım günü, Ukrayna'nın askeri tesisine saldırısı sırasında, hipersonik "Oreşnik" isimli balistik füzeyi kullanması NATO’yu alarma geçirdi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

NATO, bu gelişme üzerine önümüzdeki Salı günü olağanüstü bir toplantı düzenleme kararı aldı.

NATO için önemli diğer gündem ise Vladimir Putin’in imzaladığı güncellenmiş nükleer doktrin! Ukrayna’nın da katılacağı toplantıda, Rusya’nın yeni doktrinine karşı nasıl bir strateji izleneceği tartışılacak.

Kremlin’in güncellenmiş nükleer doktrini

Putin’in onayladığı yeni doktrin, Rusya’nın nükleer silah kullanımını geniş bir çerçeveye taşıyor:

Nükleer silaha sahip bir ülkenin desteğiyle Rusya topraklarına yapılan saldırılara nükleer yanıt verilmesi öngörülüyor.

Füze saldırılarının yanı sıra, insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırılar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Rusya’ya bir ittifak üyesi tarafından saldırı düzenlenmesi durumunda, o ittifakın tüm üyeleri çatışmada taraf sayılacak.

Bu nedenle NATO, yeni doktrinin yarattığı tehditler nedeniyle üye ülkeler ve Ukrayna’nın katılımıyla bir kriz toplantısı yapacak. Toplantının ana gündem maddesi, Putin’in nükleer tehdidine karşı caydırıcılık stratejilerinin güçlendirilmesi olacak.

Ukrayna, uzun menzilli ATACMS füzelerini Rusya topraklarında kullanmaya başlamıştı. Bu durum, Moskova’nın yeni doktrinle nükleer yanıt ihtimalini gündeme getirdi. NATO, Ukrayna’ya yönelik destek politikalarını gözden geçirebilir.

ABD’nin, Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli ATACMS füzeleri, Moskova’yı stratejik olarak zor durumda bıraktı. Ancak, bu durum Rusya’nın nükleer tehdidini artırarak NATO’nun kolektif savunma mekanizmalarını test etmesine yol açabilir.
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