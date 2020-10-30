Organize suç örgütü lideri Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit gibi uyarı

AKP ve MHP’nin birlikte çıkardığı af yasasıyla cezaevinden tahliye edilen mafya lideri Alaattin Çakıcı, CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etmesinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çakıcı, Recep Gürkan’la daha önce de görüştüğünü aktardı. Gürkan’la telefonda ve Saros Körfezi’nde yakın arkadaşı olan Mustafa Atlıhan’ın tatil köyünde buluştuklarını ifade etti. Çakıcı, uzun saatler süren konuşmalarında devlet ile alakalı konularda hiçbir fikir ayrılığına düşmediklerini belirtti.





MEYDAN OKUDU

Çakıcı şu ifadeleri kullandı: “Recep Gürkan’ı ziyaret etmemi gündeme getiren CHP Genel Başkanı ve aynı zihniyetteki yol arkadaşları devlet düşmanları ile ortaklık yapmasınlar, bunu kamuoyuna açıklıkla ve yürekleri varsa ve tavır koyuyor ise işte o zaman ancak Atatürk’ü ağızlarına alabilirler. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile daha evvel telefonda ve Saros Körfezinde yakın arkadaşım olan Mustafa Atlıhan’ın tatil köyünde bir araya geldik. Uzun saatler süren konuşmamızda devletimiz ile alakalı ortak noktalarımızda hiçbir çelişki yaşanmadı. Vatan sevgisinin ne anlama geldiğini, atalarının balkanlarda yaşadıkları soykırımına uğrayan Balkan Türklerinin anavatanın Trakya bölgesi ile her zerresi bütünleşmiştir. Trakyalılar devletin bütünlüğüne, dinine, resmi diline, bayrağına, ezanına, ülkemizi esaretten kurtaran kadronun lideri Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden bağlıdır ve bu ilkeler her Trakyalının vaz geçilmezidir.”





AKŞENER’E GÖNDERME

Recep Gürkan’a övgülerde bulunan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise hakaretamiz sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu için “sözde Atatürkçü” diyen suç örgütü lideri Çakıcı, “Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünenler Atatürkçülük adı altında CHP’nin içini boşaltarak Gazi Mustafa Kemal’e ihanet içindedirler. Eğer kalbi Atatürkçü olsalar PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ortak seçime girmezlerdi, aynı yanlışı milliyetçiyim diyen bir Hanımefendi de yapmıştır” dedi.





“Türkiye eski Türkiye değil” sözleriyle mevcut iktidar blokuna da selam gönderen Çakıcı, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dünya Türklerinin yaşayan son efsanevi lideri Sayın Devlet Bahçeliye ve tüm kamuoyuna Saygılarımı arz ederim.”