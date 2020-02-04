Organize suç örgütü lideri yurtdışında: Oturum işlemlerimi tamamladım

Instagram hesabından açıklama yapan Sedat Peker, bir süredir yurtdışında yaşadığı haberlerini doğruladı. Hakkında arama kararı olmadığını söyledi. Eşinden boşandığı iddiasını gündeme getirenleri ise tehdit etti.







Geçmiş yıllarda çeşitli suçlardan hapis yatan, organize suç örgütü lideri Peker, “Takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. Bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı alacağım. Ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım” dedi.





"Görünürde polis olanlarla hesabımız her zaman var olacaktır"





Peker, Karadağ’a kaçtığı, eşinden boşandığı yönündeki iddialara şöyle yanıt verdi:





"Ben herhangi bir suç işlemedim ki aranayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.) Ayrıca ben saygıdeğer eşimle ne savaşlardan çıkaracak bu günlere geldik. Bizi üzmek için yapılan bu haberler hem bana hem de saygıdeğer eşime ancak tatbikat olur."



