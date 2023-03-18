Örgü dükkanı işleten kadın ajan çıktı

SAHTE PASAPORTLA GELMİŞ
2017 yılında sahte pasaportla Yunanistan’a gelen Tsalla’dan ilk şüphelenme nedeni olarak ise nüfus belgelerindeki tutarsızlıklar gösterildi. Yunan basınında yer alan haberlerde casusun kayıt defterindeki bazı sayfaları yırtıp yerine başkalarının bilgilerinin yerleştirildiğini ifade edildi. Gerçek bir kimlik oluşturmak için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan kadının özellikle profilinde yüzünü saklayan fotoğrafların yer aldığına dikkat çekildi.
KOMŞUSU ANLATTI
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea'nın internet sitesindeki haberde, Smireva'nın bir komşusu Rus ajanı “Kendisini tanıyorduk. Çok iletişimimiz olmadı ama üç dört dil konuşması beni etkiledi. İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyordu. Gerçi onu bir süredir görmedim” diyerek anlattı.
10 YILLIK ÖZEL EĞİTİM
Sahte Yunan kimliğiyle başkentte yaşayan Rus ajanının "illegals (yasa dışılar)" diye bilinen özel casus kategorisinde olduğu ifade edildi. Bu kategorideki casusların 5 ila 10 yıl arasında özel eğitim gördükleri ve amaçlarına uzun vadeli planlarla ulaştıklarını belirtildi.