Orhan Gencebay'a hakarete 1.500 TL ceza

Şarkıcı Orhan Gencebay sosyal medyada kendisine "yalaka" diyen S.S. hakkında şikâyetçi oldu. Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.





S.S. yazıyı hakaret değil, espri maksadıyla yazdığını belirterek, özür diledi.





1.500 TL CEZAYI TAKSİTLE ÖDEYECEK





Mahkeme, sanığın olay tarihinde Instagram’da söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.





S.S.’yi hakaret suçundan 1.500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun 20 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.