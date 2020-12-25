Samanyolu Haber /Gündem / Orhan Gencebay'a hakarete 1.500 TL ceza /25 Aralık 2020 11:31

Orhan Gencebay'a hakarete 1.500 TL ceza

Sosyal medyada Orhan Gencebay için "yalaka" ifadesini kullanan kişi, "hakaret" suçundan 1.500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Şarkıcı Orhan Gencebay sosyal medyada kendisine "yalaka" diyen S.S. hakkında şikâyetçi oldu. Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

S.S. yazıyı hakaret değil, espri maksadıyla yazdığını belirterek, özür diledi.

1.500 TL CEZAYI TAKSİTLE ÖDEYECEK

Mahkeme, sanığın olay tarihinde Instagram’da söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.

S.S.’yi hakaret suçundan 1.500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun 20 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.
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