Orhan İnandı hala kayıp! Bişkek protestolarında 5. gün

Bugün düzenlenen gösteriye 500'den fazla kişi katılırken Kırgız-Türk liseleri mezunları, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.





Kırgız protestocular hükümete İnandi'yi mümkün olan en kısa sürede bulmaları çağrısında bulunurken, duayen eğitimcinin kayıp olduğu her gün hükümet binasının önünde toplanacaklarını ifade ettiler.





akipress.com'da yer alan habere göre protestocular okunan basın açıklamasının ardından yeni bir gelişme olmadığı takdirde Pazartesi tekrar buluşacaklarını belirterek dağıldılar.





İnandı 1 Haziran'da Bişkek'te kaybolmuştu. Sapat okulları avukatı Zootbek Kudaibergenov, doğrulanmamış haberlere göre İnandi'nin kaçırılıp Bişkek'te bir yerde tutuluyor olduğu bilgisini paylaşmıştı.