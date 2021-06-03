Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta : Kalabalık Meclis binası önünde toplandı

Hayatını eğitime adayan Orhan İnandı, önceki gün akşam saatlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki evinden çıkarken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Kırgız polisine yapılan ihbarın ardından soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı’yı ülke genelinde arama çalışması başlattı.





3 gündür haber alınamayan İnandi için bu sabah saatlerinde sevenleri, mezun ettiği öğrencileri ve Kırgız halkı meclis binası önünde toplandı.

Bazı milletvekillilerinin de destek verdiği eylemde Kırgızca ve Rusça, “Orhan Bey Nerede?” pankartları taşındı









Orhan İnandı'nın kaçırılması Kırgızistan meclisinde de gündem oldu. Meclis Genel Kurulunda önerge veren bir grup milletvekili Orhan İnandı'nun kaçırılması ile ilgili İçişleri bakanı ve diğer güvenlik birimlerinin mecliste açıklama yapmasını talep ettiler .

Kalabalığın Kırgızistan Meclisi önündeki eylemi devam ediyor







