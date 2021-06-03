Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta : Kalabalık Meclis binası önünde toplandı /03 Haziran 2021 08:48

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta : Kalabalık Meclis binası önünde toplandı

3 gündür haber alınamayan İnandi için bu sabah saatlerinde Kırgızistan meclisi önünde toplanıldı

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Hayatını eğitime adayan Orhan İnandı, önceki gün akşam saatlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki evinden çıkarken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Kırgız polisine yapılan ihbarın ardından soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı’yı ülke genelinde arama çalışması başlattı.


3 gündür haber alınamayan İnandi için bu sabah saatlerinde sevenleri, mezun ettiği öğrencileri ve Kırgız halkı meclis binası önünde toplandı. 
Bazı milletvekillilerinin de destek verdiği eylemde  Kırgızca ve Rusça, “Orhan Bey Nerede?” pankartları taşındı 


Orhan İnandı'nın kaçırılması Kırgızistan meclisinde de gündem oldu. Meclis Genel Kurulunda önerge veren bir grup milletvekili Orhan İnandı'nun kaçırılması ile ilgili İçişleri bakanı ve diğer güvenlik birimlerinin mecliste açıklama yapmasını talep ettiler .
Kalabalığın Kırgızistan Meclisi önündeki eylemi devam ediyor 

 

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