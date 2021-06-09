Orhan İnandı konusu AFP’nin ardından BBC Türkçe’de

Eğitimci Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da kaçırılması ve büyükelçilik binasında saklandığı iddiası uluslararası haber ajansı AFP’nin ardından BBC Türkçe’nin manşetinden de servis edildi. Avrupalı siyasetçi Rebecca Harms da Birleşmiş Milletler’e Orhan İnandı’nın kaçırılarak büyükelçilik binasında tutulduğu iddialarını sormuştu.





Kaçırılan Kırgızistan vatandaşı Sapat Okullarının kurucusu Orhan İnandı’nın MİT tarafından Türk Büyükelçiliği’nde rehin tutulduğu sanılıyor. İnandı’nın sevenleri Türk Büyükelçiliği önünde gösteri düzenliyor.





ULUSLARARASI KRİZ KAPIDA





İnandı’nın kaçırılması olayı uluslararası basında da büyük ilgi gördü. 2. Cemal Kaşıkçı vakası olarak da anılan olay ile ilgili eski AB Parlamentosu eski milletvekilleri Rebecca Harms sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletleri etiketleyerek Orhan İnandı’nın kaçırılarak büyükelçilik binasında tutulduğu iddialarını sordu.





BBC Türkçe servisi, Fransız haber ajansı AFP’den edindiği biilgileri manşetten okuyucularına duyurdu.





Haberde İnandı’nın yakınları ve sevenlerinin Türk Büyükelçiliği binası önünde nöbet tuttuğu bilgisi yer aldı. Haberde ayrıca, Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı ile yapışan röportaja da yer verildi.





Haberde Kırgız makamlarının Orhan İnandı’nın iadesini isteyen Türkiye’ye neden ret cevabı verdiğine de değinildi.



