Orhan İnandı’nın avukatından açıklama: Kırgız devlet büyüklerinden destek istiyoruz

Kırgızistan’da kaçırılan eğitimci Orhan İnandı’nın avukatı ve Sebat Eğitim Kurumları Genel Müdürü Amir Sultanmuradov, İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili Kırgız devlet yetkililerini göreve çağıran bir açıklama yaptı.





Avukat Sultanmuradov, açıklamasında şunları kaydetti: “Yaklaşık 28 yıldır Kırgızistan’a çok emekleri olmuştur. Kıymetli vazifelerde bulunmuştur. Sebat eğitim kurumlarının 25 yıldır bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olmuştur. O kurumlardan yetişen binlerce genç için Orhan Bey’in desteği çok büyüktür. Siz de iyi biliyorsunuz yaklaşık 6-7 yıldır Türkiye’deki siyasi sıkıntılı süreçten dolayı kendi ailelerinin yanına bile gidemeyip 7 yıldır buradaydılar. Hukuksuzca , insanlığa aykırı davranışlarla kaçırıldığını düşünüyoruz. Sebat eğitim kurumları olarak Kırgız hükümetinden devlet yetkililerinden isteğimiz Orhan Bey’in aramıza tekrar katılması ve devlet büyüklerimizin bize yardımcı olarak bu sorunu çözmesini kurum olarak talep ediyoruz. Orhan bey gibi eğitimde kaliteli insanlara Kırgız gençliğinin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çok büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum. Devlet büyüklerinden, kamuoyundan halkımızdan bize destek vermelerini istirham ediyoruz.”