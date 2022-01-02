Orhan İnandı’nın kaçırılması 2021’in en önemli olayları arasında sayıldı

Bold Medya'dan Necdet Çelik'in haberine göre Balkanlarda İngilizce yayın yapan Balkan İnsight, Erdoğan Rejimi’nin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik yurt dışında yürüttüğü hukuksuz kaçırma operasyonlarını, 2021 yılının en önemli olayları arasında saydı.







“ERDOĞAN’IN SONU GÖRÜNMEZ KÜRESEL KAN DAVASI”





12 ülkeyi kapsayan araştırmacı gazetecilik yayınlarıyla öne çıkan Balkan İnsight portalı, geride kalan yılda iz bırakan haberlerini derledi. Orhan İnandı’nın kaçırılmasını anlatan “Bir hata olmalı: Erdoğan’ın sonu görünmez küresel kan davası” başlıklı çalışma geçen yıla damga vuran haberler arasında sayıldı.







SELAHATTİN GÜLEN DE KENYA’DAN KAÇIRILDI





Son 5 yılda 13 ülkeden en az 130 kişinin, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle Türkiye’ye kaçırıldığı hatırlatılan analizde, kaçırılan Selahattin Gülen’in durumuna da yer verildi. Gülen’in, Kenya mahkemesinin durdurma kararına rağmen Türkiye’de ortaya çıktığı hatırlatılan haberde, hız kesmeden süren kaçırma operasyonlarının hükumete düşman sayılan herkesi kapsayacak şekilde genişlediğine dikkat çekildi.





ÇİN’İN BALKANLARDA YÜKSELİŞİ





2021’e iz bırakmış haberler arasında, Çin’in Balkanlar’da artan gücünü yansıtan araştırmaya yer verildi. Bölgede gazetecilerin artan iş yüküne karşın gelirinin azalması, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi, Makedonya’daki Ohrid gölünde bitki örtüsünü bekleyen tehlike, Karadağ’da yükselen toplumsal kutuplaşma gibi konular, 2021’e iz bırakan diğer haberler arasında sayıldı.





HAK İHLALLERİ VE SUÇLA MÜCADELE KONULARINI HABERLEŞTİRİYOR





Balkan İnsight, Avrupa Birliği destekli Balkan Araştırmacı Habercilik Ağı (BIRN) bünyesinde faaliyet gösteriyor. Hak ihlalleri, suç ve yolsuzluklarla mücadele konularının merkeze alındığı yayın organında, 2021’de 50’si geniş çaplı araştırma dosyası olmak üzere, 2 bin 500’ü aşkın haber üretildi.