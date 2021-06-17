Orhan İnandı'nın kaçırılması ABD Kongresi’nin de gündeminde

Salı günü ABD Senatosu İnsan Hakları Komitesi tarafından yapılan “Türkiye’de İnsan Haklarının durumu” başlıklı toplantıda moderatör Nadine Maenza Orhan İnandı’nın kaçırılmasını gündeme getirip bu tip durumların önlenmesi için neler yapılabileceğini panele katılan Türkiye uzmanlarına sordu.







ABD Senatosu’nun tecrübeli senatörlerinden Demokrat Chris Coons ve Cumhuriyetçi Thom Tillis’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Merve Tahiroğlu, Diliman Abdulkader, Aykan Aydemir ve Dr.Süleyman Özeren konuşmacı olarak katıldı.





Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin kapsamlı olarak ele alındığı toplantı da panelistler Erdoğan rejiminin özellikle 2013 sonrası attığı adımların neden olduğu durumu anlattı.





Özellikle Kürtler, azınlıklar ve Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik insan hakları ihlallerinin gündeme getirildiği toplantıda Kırgızistan’da kaçırılan Orhan İnandı da gündeme geldi. Moderatör Maenza Türkiye’nin son dönemde muhalifleri kaçırma ve İnterpol sisteminin istismarına dair uluslararası kamuoyunun ne tür tedbirler alabileceğini sordu. Panelistler uluslararası kamuoyunun Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı daha duyarlı olması çağrısında bulundu.













İNANDI İÇİN KONGRE ÖNÜNDE EYLEM





Öte yandan MİT tarafından kaçırılan Orhan İnandı için ABD Kongresi önünde eylem gerçekleştirildi. Ellerinde Orhan İnandı için özgürlük talep eden pankartlar taşıyan bir grup protestocu Erdoğan rejiminin muhalif isimleri kaçırdığına dikkat çektiler. Uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağıran protestocular Türkiye’nin uydurma terör suçlamalarıyla Interpol kurallarını da istismar ettiğini dile getirdiler. Protestoya Teksas Milletvekkili Randy Weber de katıldı.