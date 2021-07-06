Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı'nın Türkiye'ye kaçırılmasına Kırgızistan'dan ilk tepki /06 Temmuz 2021 13:33

Orhan İnandı'nın Türkiye'ye kaçırılmasına Kırgızistan'dan ilk tepki

Kırgızistan Milletvekillerinden İnandı olayı hakkında yorum: "İstihbarat birimlerimize yazıklar olsun!"

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Kırgızistan Meclis Milletvekili Dastan Bekeşev, "Öncelikle, başka bir ülkenin istihbarat servisinin ülkemizde rahat bir şekilde operasyon yapıp vatandaşımızı kaçırmalarına fırsat veren kendi istihbarat servisimize yazıklar olsun. Bu yaşanan olay, istihbarat birimlerimizin seviyesinin bir göstergesidir. Karşı istihbarat önleme adına hiçbir önlemimiz yokmuş." dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın acil bir şekilde tepki vermesi gerektiğini belirten Bekeşev, "Başından itibaren bu olaya ilgili devlet birimlerinin gereken ilgiyi göstermemeleri, uluslararası toplum nazarında ülkemizi zor duruma düşürdü. Uluslararası toplum nazarında müdahaleye açık ve kontrol edilebilir ülke imajı oluşturdu." dedi.

Yaşanan bu olayın Kırgızistan ve Türkiye ilişkileri açısından çok talihsiz ve üzücü bir hadise olduğunu ifade eden Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Aida Kasımalieva, "Yaşanan hadise bu üzücü hadise ülkemiz için onur ve egemenlik meselesidir. Bu her bir vatandaşımız için de aynıdır. Facebook'ta ve sosyal ağlarda kiminle konuşursam konuşayım bu hadise konusunda, insanların ülke yönetimine karşı eleştirileri ve farklı yorumlarımda bulunuyorlar. Bu konuda objektif gerekçeleri ve haklı nedenleri var. Orhan İnandı’nın Türkiye’ye götürüldüğü ortaya çıktı. İnsanlar kendilerini aldatılmış hissediyorlar." dedi.

Kasımalieva, "Milletvekilleri olarak uluslararası uzmanların ve uluslararası kuruluşların dahil olduğu bir soruşturma talep edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı sessiz kalmamalı. Orhan İnandı, Kırgızistan vatandaşıdır. Devlet, Kırgızistan'ın her vatandaşından sorumludur ve onları korumalıdır." diye ekledi.
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