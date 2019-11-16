Orhan Pamuk'tan Ahmet Altan çıkışı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, 1.138 gün tutuklu kalmasının akabinde 4 Kasım'da tahliye edilen, ancak bir hafta sonra tekrar tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan'a destek verdi.





Orhan Pamuk, "Altan'a yapılan sistematik haksızlıklar sürdükçe ve olup bitenler karşısında bizler sustukça hepimiz kendimizden ve insanlığımızdan utanıyoruz." dedi.





ORHAN PAMUK: AHMET ALTAN SERBEST KALMALI





"Toplumu korkuyla sindirerek yönetmek isteyenlere Ahmet Altan'ın cesareti ve kişiliği engel oldu." diyen Pamuk, "Ahmet Altan serbest kalmalı, Türkiye hak ettiği normal ve adil bir hukuk düzenine geri dönmelidir." çağrısında bulundu







T24'e mülakat veren Orhan Pamuk,"Artık Türkiye de gerçeği söylemek için kişinin Ahmet Altan kadar cesur ve güçlü olması gerekiyor." tespitinde bulundu.





Altan'ın üç yıldan fazla zamandır siyasi sebeplerle ve inandırıcı olmayan delillerle hapiste kaldığını belirten Pamuk, "Üç yıldan sonra onu serbest bırakanlar cesur yazarın onca baskıya rağmen korkmadığını, yılmadığını, devleti ve hükümeti örnek bir cesaretle eleştirmeye devam ettiğini görünce onu yeniden içeri attılar." dedi.





MAHKEME YARGITAY KARARINI ÇİĞNEDİ





Pamuk hukukun bu derece bir keyfilikle çiğnenmesinin ve Yargıtay kararlarının pervasızca ayaklar altına alınmasını "kabul edilemez" diye niteledi.





Pamuk şöyle devam etti: "Altan'a yapılan sistematik haksızlıklar sürdükçe ve olup bitenler karşısında bizler sustukça hepimiz kendimizden ve insanlığımızdan utanıyoruz. Daha kötüsü hukuksuzluk ve keyfiliği olağan karşılıyor, normalleştiriyoruz."





Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ahmet Altan'ın toplumu sindirerek yönetmek isteyen AKP'ye karşı takındığı cesur tavır sebebiyle hapse atıldığını söyledi.





AHMET ALTAN'IN YENİDEN HAPSE GİRMESİ İÇİN ISRARLA YAYIN YAPANLAR...





"Altan içeride tutuldukça gittikçe tuhaflaşan hukuksuzluk hepimizi zehirlemeye devam edecek." diyen Pamuk, "Hapisten çıktı diye sosyal medyada Altan'ın aleyhine kampanya düzenleyenlerin, onun yeniden hapse atılması için bir hafta boyunca ısrarla yayın yapanların tahammül edemedikleri Altan'ın sözleri değil, hapse atıldıktan sonra gösterdiği cesur tutumu ve kararlılığı." dedi.





Pamuk, "Toplumu korkuyla sindirerek yönetmek isteyenler için Ahmet Altan'ın cesareti ve kişiliği bir engel. Bu yüzden onun karşısında tek çare olarak hukuksuzluğa dönmeyi ve yeniden hapse atmayı görüyorlar."