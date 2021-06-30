Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı hakkındaki her türlü bilgi bu sitede /30 Haziran 2021 12:42

Orhan İnandı hakkındaki her türlü bilgi bu sitede

Bir ay önce Bişkek'te kaçırılan Orhan İnanı için bir internet sitesi hazırlandı. Yayın hayatına başlayan sitede İnandı'nın kaçırılması ve kaçırma olayıyla ilgili her türlü gelişme detaylı bir şekilde yer alıyor.

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Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı'nın kaçırılmasının üzerinden bir ay geçti. MİT tarafından kaçırıldığı ve Bişkek'teki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğu tahmin edilen İnandı'dan 31 Mayıs 2021 gününden bu yana haber alınamıyor.

İnandı'nın bulunması için kamuoyunun baskısı devam ederken, dikkat çeken bir internet sitesi yayın hayatına başladı. 'orhaninandi.com' isimli internet sitesi üzerinden İnandı hakkındaki her türlü bilgi ve gelişmeye ulaşmak mümkün. 

Sitede Orhan İnandı'nın biyografisinin yanı sıra, kaçırma olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri, haberler, etkinlikler ile fotoğraf ve video galerilerine ulaşılabilir. 
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