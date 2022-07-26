Samanyolu Haber /Gündem / Orhanlı Gişeleri davasında bazı Harbiyelilerin cezası onandı /26 Temmuz 2022 17:31

Orhanlı Gişeleri davasında bazı Harbiyelilerin cezası onandı

15 Temmuz davasında üzücü haber geldi. Yargıtay, Organlı Gişeleri Davası'nda bazı Harbiyelilerin müebbet hapis cezalarını onadı.

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15 Temmuz'un ardından cezaevine konulan ve 6 yıldır cezaevinde bulunan üç kadın askeri öğrenci Nimet Ecem Gönüllü, Nagihan Yavuz ve Şuheda Sena Öğütalan'ın da aralarında olduğu bazı Harbiyelilerin müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 

Avukat Kemal Uçar, konuyla ilgili paylaşımında, “Nagihan Yavuz, Nimet Ecem Gönüllü ve Şuheda Sena Öğütalan ve bir kısım HHO öğrencilerinin yargılandığı Orhanlı Gişeler Darbe dosyasını Yargıtay onamış... Kahrolsun zalimler!” ifadelerini kullandı.

Harbiyeli annesi Melik Çetinkaya da, "Kızların da içinde olduğu Orhanlı Dosyası'nı Yargıtay onamış. Yaktınız ciğerimizi, yaktınız. Allah da sizi yaksın. Lanet olsun adalet düzeninize" paylaşımıyla tepki gösterdi.


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