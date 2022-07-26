Orhanlı Gişeleri davasında bazı Harbiyelilerin cezası onandı

15 Temmuz'un ardından cezaevine konulan ve 6 yıldır cezaevinde bulunan üç kadın askeri öğrenci Nimet Ecem Gönüllü, Nagihan Yavuz ve Şuheda Sena Öğütalan'ın da aralarında olduğu bazı Harbiyelilerin müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.







Avukat Kemal Uçar, konuyla ilgili paylaşımında, “Nagihan Yavuz, Nimet Ecem Gönüllü ve Şuheda Sena Öğütalan ve bir kısım HHO öğrencilerinin yargılandığı Orhanlı Gişeler Darbe dosyasını Yargıtay onamış... Kahrolsun zalimler!” ifadelerini kullandı.





Harbiyeli annesi Melik Çetinkaya da, "Kızların da içinde olduğu Orhanlı Dosyası'nı Yargıtay onamış. Yaktınız ciğerimizi, yaktınız. Allah da sizi yaksın. Lanet olsun adalet düzeninize" paylaşımıyla tepki gösterdi.







