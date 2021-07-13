ORKOZ belgeseli 14 Temmuz'da yayında

O gece yaşananlar gerekçe gösterilerek, ülkede rejim değiştirildi. Öncesi ve sonrasına dair soruların neredeyse tamamı hala cevap bekliyor. Hukuk askıya alındığı için, ülkesini terk etmek zorunda kalan sürgün gazeteciler, o soruların cevaplarını bulmak için bu belgeseli hazırladı. Gazeteciler, uzmanlar ve tanıklar; on binlerce sayfa iddianame ve ifade tutanaklarını okudu, onlarca saat görüntüyü analiz etti, binlerce sayfa haberi taradı. 15 Temmuz’un tanığı komutanlar ilk kez açık kimlikleri ile bir belgesele konuştu.







-Bir darbe girişimi mi, yoksa devlet gücü ile yapılan bir psikolojik harekât mı?

-Hangi belge, 15 Temmuz’un resmi söylemini bitirdi?

-O gecede medya kuruluşları ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasında neler yaşandı?

-Askeri hareketlilikle ilgisi olmayan yüzbinlerce insanın hapse atılması, sorgulanması ve işinden olmasının sorumluları yıllar sonra neyi itiraf etti?

-15 Temmuz’un ‘1 numarası’ kim? Hükümet, ‘’darbe girişiminin sivil ayağı’’ olduğunu iddia ettiği, Adil Öksüz’ün izini neden sürmedi?

-15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar bir soykırım mı?

-8 gazetecinin, 15 Temmuz araştırmasından çıkan sonuç ne?

Gazeteciler; Ahmet Nesin, Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu, Cevheri Güven, Jorgen Lorentzen, Levent Kenez, Sevinç Özarslan ve Tarık Toros farklı noktalarından 15 Temmuz’u analiz etti, önemli belge ve bilgileri paylaştı.

Hava Kuvvetlerinden Gürsev Pirge ve Deniz Kuvvetlerinden Fevzi Katran o geceye ilişkin ilk kez konuştu. Silahlı kuvvetlerde öncesinde ve sonrasında komutanların ve diğer askerlerin yaşadıklarını anlattı.

0 gece 19 yaşında olan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezalarının gerçek sebebini ve ailelerine yapılanları Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya paylaştı.

Gazeteci Bedrettin Uğur’un yönetmenliğini yaptığı ve sürgündeki onlarca gazetecinin emek verdiği ORKOZ belgeseli 14 Temmuz Çarşamba TSİ 19:00’da BOLD’da.





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