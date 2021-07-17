Orkoz canlarını fena sıktı: Trol ordusuyla saldırı

Uğur, 15 Temmuz ezberlerini bozan Orkoz belgeselinin halka ulaşmasını önlemek için AKP Hükumetinin hemen devreye girdiğini söyledi. Uğur, sayılarının 6 bin olduğu tahmin edilen trol ordusu ve Youtube Türkiye nezdinde yaptığı girişimlerle Orkoz belgeseline 18 yaş sınırı getirildiğini kaydetti.





BELGESELDE 18 YAŞ SINIRI GEREKTİRECEK DURUM YOK





Erdoğan Rejiminin, 15 Temmuz’un bağımsız yargı tarafından ya da gazeteciler tarafından araştırılmasını asla istemediğini aktaran Uğur, “15 Temmuz’u araştırma çabasına giren gazeteciler ya tutuklandı ya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Orkoz Belgeseli, 15 Temmuz’u aydınlatabilmek için önemli bir girişimdi. Rejim halka ulaşmaması için hemen devreye girip, sayılarının 6 bin olduğu tahmin edilen trol ordusu ve Youtube Türkiye nezdinde yaptığı girişimlerle belgeselimize 18 yaş sınırı getirdi. Oysa belgeselde bunu gerektirecek hiçbir durum yok.” ifadeleri kullandı.





KİMLİK DOĞRULAMA ŞARTI İZLENMEYİ YAVAŞLATTI





18 yaş sınırı gelince Youtube’nin kimlik doğrulama istediğini vurgulayan Uğur, “Günümüz Türkiye’sinde kimse Orkoz gibi rejimin propagandasını yıkan bir belgeseli izlemek için kimlik bilgilerini vermez. Unutulmamalı ki bir tweeti retweet ettiği için Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülüp, tutuklandığı bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla bunun adı açıkça sansürdür.” dedi.





YOUTUBE’A ÇAĞRI





Yönetmen Bedrettin Uğur, “Youtube kendisini otoriter rejimlerin sansür aracı olmaktan korumalı. Belgeseli ilk gün 150 bin kişi sadece YouTube üzerinden izlemişti. Kimlik doğrulama şartı gelince bu hız durdu. Bu sansür rejimin 15 Temmuz’la ilgili gerçeklerin ortaya çıkartılmasıyla ilgili korkusunu da gözler önüne seriyor.” çağrısında bulundu.





BOLD PLUS’TAN KİMLİK DOĞRULAMA İSTEMEDEN İZLEYİN





Sürgündeki gazetecilerin ve darbenin tanığı askerlerin konuştuğu Orkoz belgeseli Bold’un ardından Bold Plus YouTube kanalında da yayına girdi. Vatandaşlar, Bold Plus’tan +18 ve kimlik doğrulama olmadan Orkoz’u izleyebilecek.



