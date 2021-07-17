Samanyolu Haber /Medya / Orkoz canlarını fena sıktı: Trol ordusuyla saldırı /17 Temmuz 2021 12:13

Orkoz canlarını fena sıktı: Trol ordusuyla saldırı

YouTube 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlanan Orkoz belgeseline Aktrollerin yoğun şikayeti sonrası 18 yaş kuralı getirdi. Orkoz’un yapımcı ve yönetmeni Bedrettin Uğur, “Youtube kendisini otoriter rejimlerin sansür aracı olmaktan korumalı. Belgeseli ilk gün 150 bin kişi sadece YouTube üzerinden izlemişti. Kimlik doğrulama şartı gelince bu hız durdu.” dedi.

SHABER3.COM

Uğur, 15 Temmuz ezberlerini bozan Orkoz belgeselinin halka ulaşmasını önlemek için AKP Hükumetinin hemen devreye girdiğini söyledi. Uğur, sayılarının 6 bin olduğu tahmin edilen trol ordusu ve Youtube Türkiye nezdinde yaptığı girişimlerle Orkoz belgeseline 18 yaş sınırı getirildiğini kaydetti.

BELGESELDE 18 YAŞ SINIRI GEREKTİRECEK DURUM YOK

Erdoğan Rejiminin, 15 Temmuz’un bağımsız yargı tarafından ya da gazeteciler tarafından araştırılmasını asla istemediğini aktaran Uğur, “15 Temmuz’u araştırma çabasına giren gazeteciler ya tutuklandı ya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Orkoz Belgeseli, 15 Temmuz’u aydınlatabilmek için önemli bir girişimdi. Rejim halka ulaşmaması için hemen devreye girip, sayılarının 6 bin olduğu tahmin edilen trol ordusu ve Youtube Türkiye nezdinde yaptığı girişimlerle belgeselimize 18 yaş sınırı getirdi. Oysa belgeselde bunu gerektirecek hiçbir durum yok.” ifadeleri kullandı.

KİMLİK DOĞRULAMA ŞARTI İZLENMEYİ YAVAŞLATTI

18 yaş sınırı gelince Youtube’nin kimlik doğrulama istediğini vurgulayan Uğur, “Günümüz Türkiye’sinde kimse Orkoz gibi rejimin propagandasını yıkan bir belgeseli izlemek için kimlik bilgilerini vermez. Unutulmamalı ki bir tweeti retweet ettiği için Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülüp, tutuklandığı bir ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla bunun adı açıkça sansürdür.” dedi.

YOUTUBE’A ÇAĞRI

Yönetmen Bedrettin Uğur, “Youtube kendisini otoriter rejimlerin sansür aracı olmaktan korumalı. Belgeseli ilk gün 150 bin kişi sadece YouTube üzerinden izlemişti. Kimlik doğrulama şartı gelince bu hız durdu. Bu sansür rejimin 15 Temmuz’la ilgili gerçeklerin ortaya çıkartılmasıyla ilgili korkusunu da gözler önüne seriyor.” çağrısında bulundu.

BOLD PLUS’TAN KİMLİK DOĞRULAMA İSTEMEDEN İZLEYİN

Sürgündeki gazetecilerin ve darbenin tanığı askerlerin konuştuğu Orkoz belgeseli Bold’un ardından Bold Plus YouTube kanalında da yayına girdi. Vatandaşlar, Bold Plus’tan +18 ve kimlik doğrulama olmadan Orkoz’u izleyebilecek.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Orkoz canlarını fena sıktı: Trol ordusuyla saldırı Sonraki Haber >>

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:11