Samanyolu Haber /Gündem / Orman bakanından büyük müjde(!) /02 Eylül 2021 09:41

Orman bakanından büyük müjde(!)

Bekir Pakdemirli, bakanlık envanterine 5 yeni yangın söndürme uçağının katılacağını söyledi. Hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu savunan Pakdemirli, "Ama 5 tane uçak elimizin altında bulunsun" dedi. Pakdemirli ayrıca 2 yıldır devam eden uçak satın alma süreçlerinin son yangınlarla beraber hızlandığını belirtti.

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CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Pakdemirli, hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu savundu.
 MİLYONLARCA AĞACIN YANMASINI SEYREDEN BAKAN PAKDEMİRİLİ'DEN TUHAF AÇIKLAMA
“5 tane uçak elimizin altında bulunsun” diyen Pakdemirli, 2 yıldır devam eden uçak satın alma süreçlerinin son yangınlarla beraber hızlandığını belirtti. THK UÇAKLARI THK uçaklarının kullanılmaması ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan şöyle konuştu:

Bir uçağın uçması için uçabilirlik sertifikasına sahip olması lazım. Uçaklar 2-3 senedir zaten uçabilirlik sertifikası yok bakımları yapılmamış ve bu uçaklar pek de uçabilecek vaziyette değil. 27 ile 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçura biliyorsunuz zaten neredeyse bir yeni uçak parası vererek o uçaklar uçuyor. Biliyorsunuz bu uçakların en eskisi 69 model en yenisi 84 model. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı envantere uçak kazandırma ile alakalı 5 uçak bir tane de insanlı keşif uçağı kazandırmakla alakalı gerekli bütçeyi tesis etti. Hızlı bir şekilde de önümüzdeki aylarda da bunun ihalesine çıkacağız
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