Orman bakanından büyük müjde(!)

Bir uçağın uçması için uçabilirlik sertifikasına sahip olması lazım. Uçaklar 2-3 senedir zaten uçabilirlik sertifikası yok bakımları yapılmamış ve bu uçaklar pek de uçabilecek vaziyette değil. 27 ile 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçura biliyorsunuz zaten neredeyse bir yeni uçak parası vererek o uçaklar uçuyor. Biliyorsunuz bu uçakların en eskisi 69 model en yenisi 84 model. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı envantere uçak kazandırma ile alakalı 5 uçak bir tane de insanlı keşif uçağı kazandırmakla alakalı gerekli bütçeyi tesis etti. Hızlı bir şekilde de önümüzdeki aylarda da bunun ihalesine çıkacağız

CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Pakdemirli, hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu savundu.“5 tane uçak” diyen Pakdemirli, 2 yıldır devam eden uçak satın alma süreçlerinin son yangınlarla beraber hızlandığını belirtti.THK uçaklarının kullanılmaması ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan şöyle konuştu: