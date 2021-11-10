Orman Bakanı'nın akıllara durgunluk veren 'tarihi başarı' anlayışı

Yaz aylarında birbiri ardında çıkan yangınlarda 142 bin hektar orman alanı yok oldu. THK'nın yangın söndürme uçakları hangarda yatarken yangınlara günlüğüne milyonlar ödenen kiralık uçaklarla müdahale edilmeye çalışıldı.Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'üngöre, Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli ise 4 ay önceki yangın felaketi için ‘'Başarılıyız'' açıklaması yaptı ve ''Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik'' dedi. AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da ‘'Yangınlar 17 günde söndürüldü, tarihi başarı'' açıklaması yaptı. Muhalefet Pakdemirli'yi istifaya davet etti. CHP'li Ali Öztunç ‘'Cumhuriyet tarihinin en başarısız Tarım ve Orman Bakanı’sınız'' dedi.TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 bütçesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Pakdemirli, orman yangınlarına 39 su atan helikopter, 3 amfibik uçak, 4 insansız hava aracı, 6 idari helikopter ve 4 bin 311 taşıt ile müdahale edildiğini belirtti ve ‘'162 gözetleme kulesinde 324 kamera kullanıyoruz. İHA'ları devreye soktuk. Bu çalışmalarımızla orman yangınlarına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik'' dedi. Bakan şunları söyledi:‘'Bu yıl Temmuz ayı, son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçti. Akdeniz bölgesinde, 40 derecenin üzerine çıkan rekor sıcaklık, nemin yüzde 9 gibi çok kritik bir seviyeye düşmesi ve sürekli yön değiştiren kuvvetli rüzgarlar yangınların genişlemesine neden oldu. 15 günde 16 ayrı büyük yangın ile mücadele verdik. Yanan bütün alanları tekrar ağaçlandıracak ve yeşil vatanın bir parçası haline getireceğiz''İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta, tarımda tutarsız politika uygulandığını öne sürerek, “Çiftçi perişan oldu, çiftçiye zulmeden bir Tarım Bakanı ve Tarım Bakanlığı var” görüşünü savundu. Usta, “Orman yangınları tam bir felaket, tam bir fiyasko. Sayın Bakan, sırf bu nedenle istifa etmeniz gerekirdi fakat o erdemi maalesef gösteremediniz” eleştirisini yöneltti.AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ise komisyondaki konuşmasında ‘'Orman yangınlarında Akdeniz ülkelerindeki son10 yılda ortalama yanan alanlara baktığımızda, en az yanan alanla Akdeniz ülkeleri arasında lider konumundayız'' dedi ve şunları söyledi:“Portekiz'de 134 bin, İspanya'da 94 bin, İtalya'da 63 bin, Yunanistan'da 24 bin, Fransa 'd a 12 bin hektar yer yanarken; Türkiye ‘de son 10 yılın ortalaması 7.300 hektar oldu. Bu yıl 28 Temmuz -13 Ağustos arasında 54 ilimizde eş zamanlı ve peş peşe toplam 313 orman yangını ve 264 kırsal alan yangını meydana geldi. Yangın silsilesi 17 gün gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı. ABD Kaliforniya'daki yangında 170 hava aracı kullanıldı ama 1,5 ayda kontrol altına alınabildi. Avustralya'daki yangınlar 6 ay sürdü. Biz 17 günde bu yangınları söndürüp tarihi bir başarıya imza attık.”